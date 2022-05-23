تويوتا رايز XLE 2022 الشكل الجديد بالصور من عبداللطيف جميل

تويوتا رايز XLE 2022 هي احدث الإصدارات لشركة تويوتا اليابانية والتي تنافس بها في السوق الخليجي وعلي وجه التحديد سوق السيارات السعودي الذي يضم مجموعه رائعه من السيارات بمختلف الماركات العالمية، حيث تنتمى هذه السيارة إلي فئة السيارات كروس أوفر مدمجة والتي أصبحت تكتسح جميع الأسواق العالمية وذلك لما تحمله هذه الموديلات من مميزات يطلبها الكثير حول العالم، وشركة عبد اللطيف جميل هي وكيل الشركة اليابانية في المملكة ولهذا سيارة رايز موديل 2022 هي احدث ما تم تطرحه من الوكيل السعودي في الأسواق السعودية، حيث تتمتع بتصميم ديناميكي وهي سيارة مميزة لأسلوب الحياة العصري والحيوي، حيث تتيح منصتها الجديدة ثبات في المناورات وراحة أثناء القيادة، واليوم، سنلقي نظرة على أسعارها وأهم مميزاتها.

تويوتا رايز XLE 2022 من عبد اللطيف جميل

مميزات السيارة كثير وسوف نذكر لكم علي سبيل المثال:

عازل حراري بضمان 10 سنوات مجاناً + خصم 30% على باقي الخدمات.

إضافة ضمان ممتد 5 سنوات أو نصف مليون كيلو بقيمة 2500 ريال او 5 سنوات وكيلو متر مفتوح بقيمة 5000 ريال يبدأ بعد انتهاء ضمان الوكيل مع باقة مميزة من الخدمات والخصومات الأخري.

سعة المحرك 1.2 لتر V3

ناقل حركة اوتوماتيك CVT

شاشة معلومات.

كاميرا خلفية.

نظام ابل كار بلايز.

الصمامات12 صماماً.

جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة.

أقصى قوة87 حصان

العزم113 نيوتن

استهلاك الوقود20.2 كلم/ لتر.

وسائد هواء أمامية (SRS).

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS).

أما المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا رايز موديل 2022 فتحتوي على العدادات وشاشة العرض وعناصر التحكم بتصميم موجه ناحية السائق، مما يخلق مساحة محكمة ومركزة على السائق والتي تجعلك ترغب في القيادة، وتتسع لخمسة ركاب في مقاعد قماشية، مع إمكانية التحكم في ارتفاع مقعد السائق، والمقود و ذراع ناقل الحركة و مسند اليد من الجلد، ويأتي المقود مزود بأزرار تحكم.

وهذه السيارة مدمجة تمتلك جميع خصائص السيارة الرياضية متعددة الأغراض، وتأتي مع التصميم المميز للشبك الأمامي لدى تويوتا وتحدد بوضوح سيارة رايز على أنها جزء من عائلة سيارات SUV من تويوتا، مع إعطائها الهوية الخاصة بها.