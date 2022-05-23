نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيا سورينتو 2022 المواصفات والصور في المقال التالي
عمر شويل - جدة عشاق عالم السيارات من كل مكان ، نقدم لكم اليوم واحدة من أكبر وأفخم السيارات العائلية ، والتي تقدمها شركة كيا موتورز الكورية الجنوبية ، وهي سيارة كيا سورينتو 2022 المواصفات والصور ، ومن خلال مقالنا اليوم سنتعرف سويا علي أدق تفاصيل السيارة من ناحية القدرة والأداء والألوان المتاحة وفئات السيارة وأسعارها في أسواق المملكة العربية السعودية ، وكافة تفاصيل التجهيزات علي مستوي الرفاهية والمساحات ، وما تقدمه كيا من وسائل أمان وسلامة في سيارتها سورينتو 2022 الجديدة كليا ، ونستعرض بيان أبعاد السيارة SORENTO 2022 face lift ، مع توضيح بالصور photos لكل تفصيله داخلية كانت أو خارجية في سيارة سورينتو ALL NEW SORENTO .
كيا سورينتو 2022 المواصفات والصور
تقدم مجموعة الجبر وكيل علامة كيا في أسواق المملكة العربية السعودية سيارة كيا سورينتو الجديدة بعدد من المميزات نتعرف علي بعضها :
- أبعاد كبيرة وضخمة توضح هيبة وقوة السيارة.
- تصميم أمامي هجومي.
- تصميم خلفي عصري وجذاب.
- مجموعة متنوعة من ألوان الدهانات والتطريزات الداخلية.
- تجهيزات سلامة وأمان عالمية.
- محرك قوي ذو أداء متناغم مع ناقل حركة متميز.
- عتاد من الرفاهية الداخلية مع مساحات كبيرة و ثلاث صفوف من المقاعد تسع 7 أشخاص.
فئات وأسعار كيا سورينتو 2022
تطرح كيا سورينتو الجديدة في الأسواق السعودية بعدد 5 فئات نستعرض لكم سعر كل فئة منها :
- كيا سورينتو 2022 اتوماتيك / LX : بسعر 127,188 ر.س.
- سورينتو 2022 اتوماتيك / LX : سعرها 140,873 ر.س.
- كيا SORENTO سورينتو 2022 اتوماتيك / EX : سعر 159,158 ريال.
- فئة كيا سورينتو 2022 اتوماتيك / EX – GLI : تسعيرها 191,473 ريال سعودي.
- الفئة الأعلى كيا سورينتو 2022 اتوماتيك / EX : بقيمة 193,888 ر.س.
أما في أسواق مصر فأخر طراز منها هو 2021 ويقدم بثلاث فئات كالآتي :
- كيا سورينتو 2021 A/T / Premium : السعر 549,900 جنيه.
- سورينتو 2021 اتوماتيك / LUXURY : بقيمة 649,900 ج.م.
- الفئة الأعلي كيا سورينتو 2021 اتوماتيك / EXCLUSIVE : سعرها 749,900 جنيه مصري.
ألوان كيا سورينتو 2022 بالصور
تقدم شركة كيا سيارة سورينتو الجديدة بمجموعة ألوان داخلية وخارجية INTERIOR AND EXTERIOR COLOR DESIGN FOR KIA SORENTO :
الدهان الخارجي :
- خشب الإيبوني الأسود
- الفضة البراقة
- الفضة الخالدة
- جرافيتي جراي
- أبيض جليدي لؤلؤي
- أروبا جرين
- وولف جراي
- معطف لون أحمر باشن
التطريزات الداخلية والألوان :
- جلد طبيعي أسود منقوش ثلاثي الأبعاد
- الجلد طبيعي أسود منقوش ثلاثي الأبعاد
- لون الصدأ جلد اصلي ثلاثي الأبعاد منقوش
- و لون الصدأ جلد طبيعي منقوش 3D
أبعاد كيا سورينتو SORENTO KIA 2022 Dimension
من ناحية الأبعاد تأتي سورينتو ضمن السيارات الأضخم وعلي مستوي منافسة مع سيارات كبيرة مثل نيسان باترول 2022 ، وتقدم سورينتو :
- الطول : 4 متر و 810 مللي.
- العرض : متر و 90 سم.
- الارتفاع : 1 متر و 70 سم.
- طول قاعدة العجلات : 2815 مللي متر.
- قياسات الإطارات : 17 – 18 – 19 بوصة ” 235/65R17 – 235/60R18 – 235/55R19 “.
جدول مواصفات كيا سورينتو 2022
المواصفات الميكانيكية :
|نوع المحرك
|شاحن توربيني 2.5 لتر 4 سلندر
|قطار صمام المحرك
|أعمدة كامات علوية مزدوجة (DOHC) ، 4 صمامات لكل أسطوانة
|توقيت الصمام
|متغير باستمرار (CVVT)
|نسبة ضغط المحرك
|10.5: 1
|نظام توصيل وقود المحرك
|الحقن المباشر للبنزين (GDI) والحقن متعدد المنافذ (MPI)
Idle Stop and Go (ISG)
|القدرة
|281 حصان @ 5800 دورة في الدقيقة
|عزم المحرك
|311 رطل-قدم. @ 1700-4000 دورة في الدقيقة
|ناقل حركة
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|الدفع
|رباعي متجه لعزم الدوران (AWD) مع ترس تفاضلي قفل مركزي
المميزات الداخلية كيا سورينتو 2022 المواصفات والصور
لعل سيارات كيا تعطي مميزات عالية ، وخصوصاً مع المنافسة التي تضفيها الأخت الشقيقة هيونداي سنتافي 2022 الجديدة :
|وسائط متعددة
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|مزايا داخلية
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الفرش الداخلي لسورينتو
يهتم معظم مصنعي السيارات الحديثة بصميمها الداخلي كما هو حال سيارة هافال H9 2022 الجديدة ، ولكن لسورينتو طابع خاص :
|المقاعد
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|العدد والحركة
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|تجهيزات الفرش
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المزايا الخارجية كيا سورينتو الشكل الجديد
تنافس سورينتو سيارات فئة الإس يو في العائلي SUV مثل سيارة تويوتا لاندكروزر 2022.
|الهيكل الخارجي
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|مساحات الرؤية والضوء
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|مصابيح
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|كماليات خارجية
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تجهيزات الأمان والسلامة في سورينتو 2022
تقدم سورينتو مجموعة الأمان والسلامة القياسية بالعتاد الكامل كالآتي :
- تقنية مساعدة السائق Kia Drive Wise.
- دواسة مساعدة لتجنب الاصطدام الأمامي (FCA-Ped).
- والمساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA-Cyc).
- تجنب الاصطدام الأمامي وتحويل التقاطع (FCA-JT).
- المساعدة على تجنب الاصطدام في النقاط العمياء والخروج المتوازي (BCA-PE).
- شاشة رؤية النقطة العمياء (BVM).
- تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية (RCCA).
- تحذير مغادرة المسار (LDW).
- البقاء في حارة السير (LKA).
- متابعة المسار (LFA).
- التحكم في السرعة الذكي المستند إلى نظام الملاحة – المنحنى (NSCC-C) مع ميزة التوقف والانطلاق.
- مساعد القيادة على الطريق السريع (HDA).
- نظام المساعدة الذكية للحد من السرعة (ISLA).
- التنبيه لعكس اتجاه وقوف السيارة (PDW-R).
- تحذير مسافة ركن السيارة الأمامية (PDW-F)
- شاشة الرؤية الخلفية مع التوجيه الديناميكي لركن السيارة (RVM w / DPG)
- شاشة الرؤية المحيطية (SVM)
- المساعدة على تجنب الاصطدام في صف السيارة – الرجوع للخلف (PCA-R).
- تنبيه راكب خلفي مع حساسات فوق صوتية (ROA w / US).
- نظام المساعدة على الخروج الآمن (SEA)
- تحذير السائق (DAW) مع تنبيه مغادرة السيارة الرئيسي (LVDA)
تجهيزات الأمان الداخلية SORENTO
تحظي سورينتو بعتاد هائل من التجهيزات من ناحية الأمان وتأتي أيضاً بالتجهيزات الأساسية للأمان في مثيلاتها :
- وسائد هوائية أمامية مزدوجة متطورة.
- ووسائد هوائية جانبية أمامية مزدوجة.
- كذلك وسائد هوائية جانبية للستائر الأمامية.
- بالإضافة إلي وسادة هوائية لركبة السائق.
- شدادات حزام المقعد الأمامي.
- المكابح المانعة للانغلاق (ABS) ، مكابح قرصية على 4 عجلات.
- التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC).
- نظام التحكم في الجر (TCS).
- المساعدة في بدء صعود المنحدرات (HAC).
- مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).
- الأحزمة السفلية للأطفال (LATCH).
- أقفال أبواب خلفية لحماية الأطفال.
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