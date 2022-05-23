نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيا سورينتو 2022 المواصفات والصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق عالم السيارات من كل مكان ، نقدم لكم اليوم واحدة من أكبر وأفخم السيارات العائلية ، والتي تقدمها شركة كيا موتورز الكورية الجنوبية ، وهي سيارة كيا سورينتو 2022 المواصفات والصور ، ومن خلال مقالنا اليوم سنتعرف سويا علي أدق تفاصيل السيارة من ناحية القدرة والأداء والألوان المتاحة وفئات السيارة وأسعارها في أسواق المملكة العربية السعودية ، وكافة تفاصيل التجهيزات علي مستوي الرفاهية والمساحات ، وما تقدمه كيا من وسائل أمان وسلامة في سيارتها سورينتو 2022 الجديدة كليا ، ونستعرض بيان أبعاد السيارة SORENTO 2022 face lift ، مع توضيح بالصور photos لكل تفصيله داخلية كانت أو خارجية في سيارة سورينتو ALL NEW SORENTO .

كيا سورينتو 2022 المواصفات والصور

تقدم مجموعة الجبر وكيل علامة كيا في أسواق المملكة العربية السعودية سيارة كيا سورينتو الجديدة بعدد من المميزات نتعرف علي بعضها :

أبعاد كبيرة وضخمة توضح هيبة وقوة السيارة.

تصميم أمامي هجومي.

تصميم خلفي عصري وجذاب.

مجموعة متنوعة من ألوان الدهانات والتطريزات الداخلية.

تجهيزات سلامة وأمان عالمية.

محرك قوي ذو أداء متناغم مع ناقل حركة متميز.

عتاد من الرفاهية الداخلية مع مساحات كبيرة و ثلاث صفوف من المقاعد تسع 7 أشخاص.

فئات وأسعار كيا سورينتو 2022

تطرح كيا سورينتو الجديدة في الأسواق السعودية بعدد 5 فئات نستعرض لكم سعر كل فئة منها :

كيا سورينتو 2022 اتوماتيك / LX : بسعر 127,188 ر.س. سورينتو 2022 اتوماتيك / LX : سعرها 140,873 ر.س. كيا SORENTO سورينتو 2022 اتوماتيك / EX : سعر 159,158 ريال. فئة كيا سورينتو 2022 اتوماتيك / EX – GLI : تسعيرها 191,473 ريال سعودي. الفئة الأعلى كيا سورينتو 2022 اتوماتيك / EX : بقيمة 193,888 ر.س.

أما في أسواق مصر فأخر طراز منها هو 2021 ويقدم بثلاث فئات كالآتي :

كيا سورينتو 2021 A/T / Premium : السعر 549,900 جنيه. سورينتو 2021 اتوماتيك / LUXURY : بقيمة 649,900 ج.م. الفئة الأعلي كيا سورينتو 2021 اتوماتيك / EXCLUSIVE : سعرها 749,900 جنيه مصري.

ألوان كيا سورينتو 2022 بالصور

تقدم شركة كيا سيارة سورينتو الجديدة بمجموعة ألوان داخلية وخارجية INTERIOR AND EXTERIOR COLOR DESIGN FOR KIA SORENTO :

الدهان الخارجي :

خشب الإيبوني الأسود الفضة البراقة الفضة الخالدة جرافيتي جراي أبيض جليدي لؤلؤي أروبا جرين وولف جراي معطف لون أحمر باشن

التطريزات الداخلية والألوان :

جلد طبيعي أسود منقوش ثلاثي الأبعاد الجلد طبيعي أسود منقوش ثلاثي الأبعاد لون الصدأ جلد اصلي ثلاثي الأبعاد منقوش و لون الصدأ جلد طبيعي منقوش 3D

أبعاد كيا سورينتو SORENTO KIA 2022 Dimension

من ناحية الأبعاد تأتي سورينتو ضمن السيارات الأضخم وعلي مستوي منافسة مع سيارات كبيرة مثل نيسان باترول 2022 ، وتقدم سورينتو :

الطول : 4 متر و 810 مللي.

العرض : متر و 90 سم.

الارتفاع : 1 متر و 70 سم.

طول قاعدة العجلات : 2815 مللي متر.

قياسات الإطارات : 17 – 18 – 19 بوصة ” 235/65R17 – 235/60R18 – 235/55R19 “.

جدول مواصفات كيا سورينتو 2022

المواصفات الميكانيكية : نوع المحرك شاحن توربيني 2.5 لتر 4 سلندر قطار صمام المحرك أعمدة كامات علوية مزدوجة (DOHC) ، 4 صمامات لكل أسطوانة توقيت الصمام متغير باستمرار (CVVT) نسبة ضغط المحرك 10.5: 1 نظام توصيل وقود المحرك الحقن المباشر للبنزين (GDI) والحقن متعدد المنافذ (MPI)

Idle Stop and Go (ISG) القدرة 281 حصان @ 5800 دورة في الدقيقة عزم المحرك 311 رطل-قدم. @ 1700-4000 دورة في الدقيقة ناقل حركة مزدوج 8 سرعات (نوع مبلل)

ثنائي السرعات 8 سرعات تحولات واضحة لتوفير الطاقة بشكل مثالي. الدفع رباعي متجه لعزم الدوران (AWD) مع ترس تفاضلي قفل مركزي

المميزات الداخلية كيا سورينتو 2022 المواصفات والصور

لعل سيارات كيا تعطي مميزات عالية ، وخصوصاً مع المنافسة التي تضفيها الأخت الشقيقة هيونداي سنتافي 2022 الجديدة :

وسائط متعددة شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة

اتصال كيا كونيكت عن بعد

راديو الأقمار الصناعية SiriusXM®

التنقل

Android Auto ™

Apple CarPlay®

تقنية Bluetooth® اللاسلكية ، هاتف حر اليدين

دفق الصوت متعدد الأجهزة

التعرف على الصوت

12 مكبر صوت من نظام Bose الصوتي الفاخر

أزرار صوت مثبتة على عجلة القيادة وهاتف حر اليدين ونظام تثبيت السرعة

منفذ بيانات USB ، وحدة التحكم الأمامية

منافذ شحن USB بالصفوف الثلاث.

مخارج طاقة 12 فولت مع وحدات تحكم أمامية وخلفية.

شاحن هاتف لاسلكي أمامي ومنطقة شحن خلفية.

شاشة عرض LCD بقياس 12.3 بوصة. مزايا داخلية عمود التوجيه القابل للإمالة والتلسكوبي

أقفال باب الطاقة

نوافذ كهربائية مع ميزة Auto-Up / Down بلمسة واحدة

مفتاح ذكي مع بدء التشغيل عن بُعد وتشغيل بضغطة زر ومانع الحركة

تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثنائي المنطقة

فتحات تكييف خلفية

مسند ذراع مركزي أمامي

حوامل زجاجات للباب الأمامي والخلفي

جيوب خلفية للمقعد الأمامي

مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي

إضاءة داخلية LED وخريطة

مرايا زخرفية مزدوجة مضيئة

الفرش الداخلي لسورينتو

يهتم معظم مصنعي السيارات الحديثة بصميمها الداخلي كما هو حال سيارة هافال H9 2022 الجديدة ، ولكن لسورينتو طابع خاص :

المقاعد تقليم مقعد جلد أصلي ، منقوش ومثقوب

مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً في 14 وضعاً مع دعم قطني كهربائي باتجاهين وامتداد للفخذ

مقعد الراكب ذو الثماني اتجاهات قابل للتعديل كهربائياً

مقاعد أمامية ساخنة

كذلك مقاعد خلفية مدفأة

وتأتي أيضاً مقاعد أمامية مهواة العدد والحركة 6 مقاعد للركاب مع كراسي نقيب للصف الثاني

مقاعد الصف الثاني قابلة للطي بنسبة 50/50

مقاعد الصف الثاني قابلة للانزلاق والطي بلمسة واحدة

إمالة مقاعد الصف الثالث مع تقسيم 50/50 قابل للطي تجهيزات الفرش عجلة القيادة ساخنة

مقود مكسو بالجلد

مقبض ناقل الحركة مغلف بالجلد

مقابض باب من الكروم

زخرفة مميزة ، رسومات خشبية بمسام مفتوحة

المزايا الخارجية كيا سورينتو الشكل الجديد

تنافس سورينتو سيارات فئة الإس يو في العائلي SUV مثل سيارة تويوتا لاندكروزر 2022.

الهيكل الخارجي لوحة انزلاقية أمامية وخلفية ، لمسة نهائية فضية فائقة

الشبكة الأمامية ، فضي داكن هايبر

لهجة الباب السفلي ، أسود غير لامع

نافذة محيطية ، أسود كروم

قضبان السقف ، X-Line

مقابض الأبواب بلون الهيكل

المرايا الخارجية ، أسود لامع

مرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائياً ومدفأة

مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيا

مؤشرات الانعطاف LED المثبتة على المرآة

سبويلر خلفي أسود لامع

باب خلفي كهربائي ذكي مساحات الرؤية والضوء فتحة سقف بانوراميه مع مظلة كهربائية

زجاج التحكم الشمسي

و زجاج الخصوصية

بالإضافة إلي زجاج أمامي ممتص للصوت مصابيح مصابيح أمامية LED كاملة

التحكم التلقائي في الإضاءة

مساعد الضوء العالي (HBA)

مصابيح نهارية (DRL) ، توقيع LED

كشافات ضباب امامية ال اي دي

مصباح خلفي ، LED كماليات خارجية هوائي زعنفة القرش

مساحات الزجاج الأمامي المتغيرة والمتقطعة

ممسحة الزجاج الخلفي

قفل باب فتحة التزود بالوقود

جنوط ألمنيوم مقاس 20 بوصة ، لمسة نهائية باللون الرمادي X-Line

إطار احتياطي: مدمج مؤقت

تجهيزات الأمان والسلامة في سورينتو 2022

تقدم سورينتو مجموعة الأمان والسلامة القياسية بالعتاد الكامل كالآتي :

تقنية مساعدة السائق Kia Drive Wise.

دواسة مساعدة لتجنب الاصطدام الأمامي (FCA-Ped).

والمساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA-Cyc).

تجنب الاصطدام الأمامي وتحويل التقاطع (FCA-JT).

المساعدة على تجنب الاصطدام في النقاط العمياء والخروج المتوازي (BCA-PE).

شاشة رؤية النقطة العمياء (BVM).

تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية (RCCA).

تحذير مغادرة المسار (LDW).

البقاء في حارة السير (LKA).

متابعة المسار (LFA).

التحكم في السرعة الذكي المستند إلى نظام الملاحة – المنحنى (NSCC-C) مع ميزة التوقف والانطلاق.

مساعد القيادة على الطريق السريع (HDA).

نظام المساعدة الذكية للحد من السرعة (ISLA).

التنبيه لعكس اتجاه وقوف السيارة (PDW-R).

تحذير مسافة ركن السيارة الأمامية (PDW-F)

شاشة الرؤية الخلفية مع التوجيه الديناميكي لركن السيارة (RVM w / DPG)

شاشة الرؤية المحيطية (SVM)

المساعدة على تجنب الاصطدام في صف السيارة – الرجوع للخلف (PCA-R).

تنبيه راكب خلفي مع حساسات فوق صوتية (ROA w / US).

نظام المساعدة على الخروج الآمن (SEA)

تحذير السائق (DAW) مع تنبيه مغادرة السيارة الرئيسي (LVDA)

تجهيزات الأمان الداخلية SORENTO

تحظي سورينتو بعتاد هائل من التجهيزات من ناحية الأمان وتأتي أيضاً بالتجهيزات الأساسية للأمان في مثيلاتها :

وسائد هوائية أمامية مزدوجة متطورة.

ووسائد هوائية جانبية أمامية مزدوجة.

كذلك وسائد هوائية جانبية للستائر الأمامية.

بالإضافة إلي وسادة هوائية لركبة السائق.

شدادات حزام المقعد الأمامي.

المكابح المانعة للانغلاق (ABS) ، مكابح قرصية على 4 عجلات.

التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC).

نظام التحكم في الجر (TCS).

المساعدة في بدء صعود المنحدرات (HAC).

مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

الأحزمة السفلية للأطفال (LATCH).

أقفال أبواب خلفية لحماية الأطفال.

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