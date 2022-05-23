الغندورة وصلت السعودية..سيارة نيسان سنترا 2023 بشكلها الجديد بمواصفات ومميزات عالمية وأسعار غير قابلة للتنافس

سيارة نيسان سنترا 2023 بشكلها الجديد بمواصفات ومميزات عالمية، بعد الاطلاع على مواصفات ومميزات سيارة نيسان سنترا 2023 واسعارها تجد أنها من السيارات عالية الكفاءة المريحة التي تتسع لخمسة من الركاب، حيث أن شركة نيسان قامت بالإعلان عن طرح السيارة سنترا 2023 في المملكة العربية السعودية، وبينت أنه سوف يتم تزويدها بالعديد من التجهيزات والتحديثات الرائعة، وذلك لن طرازها الأخير كان منذ عام 2020 وهي من السيارات الاقتصادية بدرجة كبيرة، حيث أنها تنافس أهم السيارات.

سيارة نيسان سنترا 2023 بشكلها الجديد

قد تحتوي سيارة سيارة نيسان سنترا 2023 بالعديد من المواصفات والمميزات التي قد تفضلها وتميزها عن غيرها من السيارات الحديثة ومن أهمها هي:-

مواصفات سيارة نيسان سنترا 2023

من أهم مواصفات السيارة ما يلي:

السيارة تحتوي على الكثير من ميزات التقنية والأمان، وهذا بشكله القياسي في المستوى الخاص بالفئات.

يتوافق نظام المعلومات والترفيه الخاص بالسيارة مع آبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، ويتوفر بها نسخة لاتصال الواي فاي.

تحتوي السيارة على نظام للتحذير من الاصطدامات الأمامية، كما يوجد به وسائد امامية وهوائية خارجية.

محرك السيارة 1600 سي سي، وهو بقوة 118 حصان.

العزم الخاص بالسيارة يبلغ 154 نيوتن لكل متر.

تسارع السيارة يبلغ 10,4 ثانية، مما يجعل ثباتها يصل إلى 100 كم ثبات.

سرعة السيارة القصوى يبلغ 18- كم لكل ساعة، وهي تحتوي على نظام دفع أمامي.

يوجد بالسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي سي في تي.

تستهلك الوقود بشكل مناسب للغاية، فكل مائة كيلو متر يستهلكون 8,9 لتر من الوقود.

السعة الخاصة بخزان الوقود تبلغ 52 لتر، ويبلغ سعة الجنوط 16 بوصة.

مميزات سيارة نيسان سنترا 2023

المقاعد الخاصة بالسيارة مريحة للغاية، وهذا ما يجعلك تشعر بالراحة والأمان.

التصميمات والمواد الموجودة بداخل السيارة محسنة للغاية.

يوجد بها العديد من تقنيات السلامة الرائعة.

تساعد السيارة على أن تقتصد في الاستهلاك للوقود، وهذا ما يثير إعجابك.

وجد بالسيارة تقنيات السلامة، وهي سخية وقياسية,

الركوب الخاص بالسيارة حازم ومتوافق.

يتوفر بالسيارة زر تشغيل لا يحتاج إلى مفتاح.

يوجد بالسيارة مكيف هواء ثنائي المناطق، كما يوجد مخارج للمقاعد الموجودة بالخلف.

سيارة نيسان سنترا 2023 واسعارها