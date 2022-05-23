نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الدبابة وصلت البلاد..سيارة هيونداى باليسيد 2023 بمواصفات ومميزات عالمية وأسعار ولا في الخيال في المقال التالي
سيارة هيونداى باليسيد 2023 بمواصفات ومميزات عالمية، أفصحت شركة هيونداي في الفترة الأخيرة عن طرح سيارة هيونداى باليسيد 2023 بمواصفات ومميزات عاليه، والتي تحمل في طياتها العديد من المميزات التي تنفرد بها عن السيارات الأخرى، حيث تظهر في تصميم خارجي وداخلي رائع وإمكانيات لا منافس لها.
سيارة هيونداى باليسيد 2023 بمواصفات ومميزات عالمية
الكثير من المواصفات الرائعة التي ظهرت بها أحدث إنتاجات شركة هيونداي والتي قد جاءت في سيارة هيونداي باليسيد 2033 وهي كما يلي:
- تتمتع سيارة هيونداي باليسيد الجديدة 2023 باحتوائها على واجهة أمامية ذات تصميم رائع حديث.
- كما أن السيارة من الداخل تحتوي على ثلاث صفوف من الكراسي، هذا بخلاف احتواء السيارة على إطارات بقياس 20 إنش ذو لمسة داكنة جداً.
- بجانب أن سيارة هيونداي باليسيد 2023 قد تم تصميمها بمحرك v8 والذي قد تصل سعته إلى نحو 3.8 لتر، وأيضًا قد تصل قوة المركبة إلى 291 حصان.
مميزات سيارة هيونداى باليسيد 2023
تكمن داخل سيارة هيونداي بليسيد وخارجها الكثير من المميزات التي جعلتها المركبة الأفضل لدى الكثيرين من عشاق سيارات هيونداى، ويمكن حصر المميزات فيما يلي:
- تتميز السيارة باحتوائها على نظام ضد الصدمات والذي قد يصدر تحذير ذو صوت مرتفع في حال الإحساس باقتراب سيارة أخرى من الخلف أو أي من جوانب السيارة.
- بجانب إصدار السيارة بوسائد هوائية لمنح السائق حماية وأمان خاصًا في حال تعرض السيارة لخطر أو حادث مفاجئ.
- علاوة على أنه مع سيارة هيونداى باليسيد الجديدة سوف تحظى بأسهل ركنه السيارة، حيث أنها تدعم نظام ذكي ومريح.
سعر سيارة هيونداي باليسيد الجديدة 2023 بالسعودية
يجدر الإشارة إلى أنه قد تم طرح أحد إصدارات شركة هيونداي وهي سيارة هيونداى باليسيد 2023 داخل المملكة العربية السعودية بأسعار منخفضة نظير إمكانياتها الرائعة، حيث يبلغ سعرها ما يلي:
- يبلغ سعر سيارة هيونداى باليسيد 2023 سمارت دفع أمامي نحو 163 ألف ريال سعودي.
- أما هيونداي باليسيد 2023 سمارت بلس دفع كلي حوالي 181 ألف ريال سعودي.
- بينما قد وصل سعر مركبة هيونداي باليسيد 2023 سمارت نص فل دفع كلي إلي نحو 196 ألف ريال سعودي.
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