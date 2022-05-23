نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كامري 2022 بثوبها الجديد وأفضل المواصفات والمميزات الموجودة بالسوق في المقال التالي
تعتبر سيارة تويوتا كامري سيارة سيدان من أقوى السيارات المنافسة في أسواق السيارات خحاليا، حيث أن تلك السيارة مصنعة بقوة ٢٠٣ حصانا كما تتميز بوجود شاشة مقاس ٧ بوصة بها وتبلغ مساحة شحنها ١٥,١ قدما مكعبة علاوة على الكثير من الامتيازات الأخرى التي ستمنحك المتعة في القيادة والتي سنعمل على توضيحها لك من خلال موقعنا .. تابعونا.
مميزات سيارة تويوتا كامري 2022
- تحتوي على العديد من المميزات قياسية أو يمكن اختيارها.
- تتميز بالرقي والأناقة.
- يعتبر استهلاكها للوقود جيد لذلك هي مقتصدة.
- يمتاز مظهرها الخارجي بالأناقة والتميز.
عيوب سيارة تويوتا كامري 2022
- إن سرعة السيارة متوسطة.
- لا يوجد بها تغييرات كثيرة في هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
- في المقعد الخلفي يوجد حيز صغير للرأس.
- مساحة شحن السيارة صغير.
شكل سيارة تويوتا كامري 2022 من الخارج
يوجد اختلاف في شكل سيارة تويوتا كامري من الخارج، حيث تمتاز بوجود مصابيح أمامية led، ويوجد Drlsفي الصمام وهي متناسقة مع شكل السيارة، ويوجد عجلات ١٩ بوصة من سبائك، ويوجد لديها العديد من المميزات الخارجية مثل لون هيكلها الخارجي ذو اللونين، وهناك عادم للسيارة مزدوج وحناق قطع مزخرفة خارجية وتمتاز باللون الأسود، ولذلك تتنافس سيارة تويوتا كامري مع العديد من السيارات الأخرى، ولكن يمتازوا بقربهم في الطول والعرض والارتفاع.
مميزات سيارة تويوتا كامري 2022 من الداخل
- تحتوي السيارة على شاشة ٧بوصة تعمل باللمس، وتحتوي على مكملات الهاتف الذي android auto، وapple carplay، و Bluetooth، وAmazon alexa، وتحتوي على نقطة اتصال wi-fi، وتحتوي على ستيريو مكبرات صوت وراديو قمر صناعي، ومنفذين usb.
- وهناك العديد من الطرازات العليا الأخرى التي يوجد فيها العديد من المميزات مثل وجود شاشة ٩بوصة تعمل باللمس، ويوجد نظام ملاحة بها ويوجد جهاز شحن لاسلكي، ويوجد راديو مرتفع الدقة، ويوجد نظام صوت ذو مكبرات صوتية.
- وتحتوي السيارة من الداخل على نظام معلومات Entune 3.0 وهو نظام قياسي، ويوجد العديد من المقابض وأزرار خاصة بإعدادات الصوت واعدادات المناخ، وتحتوي على شاشة تشبه الكمبيوتر اللوحي وهي تعمل باللمس لذلك هي سهلة الاستخدام.
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