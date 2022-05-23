تويوتا كامري 2022 بثوبها الجديد وأفضل المواصفات والمميزات الموجودة بالسوق

تعتبر سيارة تويوتا كامري سيارة سيدان من أقوى السيارات المنافسة في أسواق السيارات خحاليا، حيث أن تلك السيارة مصنعة بقوة ٢٠٣ حصانا كما تتميز بوجود شاشة مقاس ٧ بوصة بها وتبلغ مساحة شحنها ١٥,١ قدما مكعبة علاوة على الكثير من الامتيازات الأخرى التي ستمنحك المتعة في القيادة والتي سنعمل على توضيحها لك من خلال موقعنا .. تابعونا.

مميزات سيارة تويوتا كامري 2022

تحتوي على العديد من المميزات قياسية أو يمكن اختيارها.

تتميز بالرقي والأناقة.

يعتبر استهلاكها للوقود جيد لذلك هي مقتصدة.

يمتاز مظهرها الخارجي بالأناقة والتميز.

عيوب سيارة تويوتا كامري 2022

إن سرعة السيارة متوسطة.

لا يوجد بها تغييرات كثيرة في هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

في المقعد الخلفي يوجد حيز صغير للرأس.

مساحة شحن السيارة صغير.

شكل سيارة تويوتا كامري 2022 من الخارج

يوجد اختلاف في شكل سيارة تويوتا كامري من الخارج، حيث تمتاز بوجود مصابيح أمامية led، ويوجد Drlsفي الصمام وهي متناسقة مع شكل السيارة، ويوجد عجلات ١٩ بوصة من سبائك، ويوجد لديها العديد من المميزات الخارجية مثل لون هيكلها الخارجي ذو اللونين، وهناك عادم للسيارة مزدوج وحناق قطع مزخرفة خارجية وتمتاز باللون الأسود، ولذلك تتنافس سيارة تويوتا كامري مع العديد من السيارات الأخرى، ولكن يمتازوا بقربهم في الطول والعرض والارتفاع.

مميزات سيارة تويوتا كامري 2022 من الداخل