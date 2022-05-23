وحش الأسفلت أهم مواصفات ومميزات السيارة لادا نيفا 2022 بثوبها الجديد

يتساءل العديد من الأشخاص حول سيارة لادا نيفا الروسية ٢٠٢٢، وما هي المميزات الخاصة بها، وما هي أهم مواصفاتها التي جعلتها تحدث ضجة كبيرة في أسواق السيارات السعودية باعتبارها من أقوى السيارات الروسية بالأسواق حاليا، ولذلك عملنا على توضيح مواصفات السيارة كاملة من خلال موقعنا.

سيارة لادا نيفا

لقد قامت شركة لادا الروسية بإنتاج أهم وأحدث الطفرات وهي سيارة لادا نيفا، لذلك قامت السيارة بإحداث ضجة كبيرة جدا في سوق السيارات السعودية، حيث إنها تميزت بالتجهيزات الحديثة والعديد من المميزات الأخرى، ولكن شكلها متعارف عليه من اصدارات لادا المعتادة.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

تمتلك سيارة لادا نيفا الروسية العديد من المواصفات التي تساعد على الشعور بالراحة لسائقها، وتتلخص المواصفات فيما يأتي:

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات وتبلغ سعة ١٧٠٠ سي سي، وهو ما يعادل ١.٧ لتر.

يمتاز المحركة بقوته الكبيرة حيث إنه قادر على إنتاج قوة قدرها ٨٣ حصان.

تتميز السيارة بأنها ذات دفع رباعي للعجلات.

يبلغ دوران السيارة ١٢٩ نيوتن متر.

تحتوي السيارة على ناقل حركة مانيوال ذو خمس سرعات مختلفة.

تحتوي على جنوط رياضية قياسها ١٥ بوصة.

توجد سيارة لادا نيفا من ضمن ٤ فئات وتختلف واحدة عن الأخرى من حيث التجهيزات التي توجد بها، وهم لادا نيفا برونتو، ولادا نيفت ترافل، ولادا نيفا ليجند، ولادا نيفا بريستيج.

ويوجد العديد من التقنيات المرتفعة داخل السيارة، مثل المقاعد المريحة، ولوحة القيادة المريحة، ويوجد بها مكيف هواء عالي التقنية.

يوجد إضاءة مرتفعة جدا داخل السيارة.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

تحتوي سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢ على العديد من المميزات التي جعلتها الاختيار الأول للعديد من المستخدمين، ومن تلك المميزات ما يأتي: