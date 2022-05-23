الوحش الياباني وصل .. سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022 Toyota Land Cruiser بمواصفات أبهرت المستخدمين

الوحش الياباني وصل .. سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022 بمواصفات داخلية وخارجية أبهرت المستخدمين حيث يبحث الكثير حول قدرات تلك السيارة الخارقة، والتي يكون فيها الكثير من وسائل الراحة والرفاهية التي هي أكثر السيارات بحثًا في البلاد، وذلك لما فيها من إمكانيات ومواصفات عالية الجودة، وتعتبر تلك السيارة يابانية تساعد السائق على كافة تحديات الطرق، وذلك مع تصميمها العملاق الذي يعطيها قدرة التعامل في الطرق الوعرة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

الوحش الياباني وصل .. سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022

زودت تويوتا لاند كروزر 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 409 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 650 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة للعجلات ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، معتمد على منظومة الدفع الكلي، و تأتي السيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بنسبة طول بلغت 5.145 متر.

بعرض يقدر بـ 1.980 متر، و 1.890 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتيم بالرحابة، و خزان و قود يسع لـ 110 لتر، مع مقصورة داخلي تتسع إلى 7 مقاعد، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، و جنوط رياضية ذات تصميم هندسي فريد.

خصائص سيارة تويوتا لاند كروزر

وتضم النسخة تويوتا لاند كروزر 2022 حزمة عالية الأداء من وسائل الامن و الحماية مثل منظومة الوسائد الهوائية و الستائر الجانبية، و خاصة التحذير من التصادم PCS، خاصية المساعدة في التوجيه في حالات الطوارئ.

و خاصية التنبيه عند النقاط العمياء، ونظام تتبّع المسار (LTA)، بالإضافة إلى نظام الحفاظ على المسار (LDA).

ونظام الضوء العالي المتكيف (AHS)، و خاصية نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي (DRCC).

وتعتبر داخل السوق المصري بقيمة قدرها ٤ ملايين جنيه مصري.

وإن سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022 بمواصفات داخلية وخارجية أبهرت المستخدمين، لذا قد قمنا بإيضاح مواصفات السيارة من خلال موقعنا من خلال هذا المقال، ويُطبق على هذه السيارة أنها السيارة الأغلى في مصر نظراً لخصائصها التي تميزها عن منافسيها.