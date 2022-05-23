نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق المغامرة.. سيارة تويوتا رايز 2022 العملاق الياباني للسياراتSUV السعر والمواصفات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن سيارة تويوتا رايز عمليات البحث مؤخرًا وبالتحديد داخل المملكة العربية السعودية، وذلك يرجع إلى أن الشركة المسئولة عن اصدار تلك السيارة قامت بتطوير بعض الكماليات المتواجدة في تويوتا رايز، وبناء على ذلك يتم التهافت على شراء الإصدار الجديد من هذه السيارة من جانب فئة كبيرة من الناس.

سيارة تويوتا رايز

تحتل سيارات تويوتا مكانة كبيرة لدى عشاق السيارات في العالم كافة، والوطن العربي خاصة لما لها من قدرات عالية وامكانيات ممتازة، وأيضا لأنها من السيارات قليلة الأعطال، والأكثر اقتصادية في استهلاك الوقود مما يجعلها من السيارات الأشهر وأكثر طلبا، واليوم معنا احدى التحف الفنية التي تجلت بها شركة تويوتا العالمية، هي السيارة Toyota Raize 2022 نعرض لكم في مقالنا هذا مميزات وعيوب وسعر السيارة بكل حيادية.

مواصفات تويوتا رايز 2022

إليكم أبرز مواصفات تويوتا رايز بهذا الشكل الآتي ذكره:

هذا النوع من السيارة ينتمي إلى فئة سيارات الهاتشباك. والتي يفضلها الكثير من الناس على مستوى العالم.

كما يتواجد بهذه السيارة شاشة تعمل بخاصية اللمس.

وذلك بالإضافة تزويدها بمساند أمامية وخلفية مريحة، مع تواجد مقاعد بالصف الثالث أيضًا.

بينما لدى هذه السيارة خاصية تحمل درجات الحرارة المرتفعة، فهذا الأمر يجعلها الأكثر تداولًا داخل منطقة الخليج.

كما ويتوفر بهذه السيارة أيضًا أكثر وسيلة للأمان والسلامة مصممة بأعلى درجة من الكفاءة والجودة.

أيضا لديها محرك دفع ثلاثي يبلغ سعته حوالي 1.2 لتر، وقوته تقدر بحوالي 87 حصان، ودوران المحرك يصل إلى 113 نيوتن/متر.

ويصل طول تويوتا رايز إلى حوالي 4.030 ملم، وعرضها إلى حوالي 1.710 ملم، وارتفاعها إلى 1.600 ملم، وقاعدة العجلات تصل إلى 2.252 ملم.

كما يتوفر بهذه السيارة اللون الأزرق، وتصل فترة ضمانها إلى حوالي 5 سنوات.

عيوب تويوتا رايز

على الرغم من تمتع هذه السيارة بالعديد من المزايا إلا أن هناك عددًا من العيوب التي تعمل شركة تويوتا على تطويرها، وإليكم أبرز هذه العيوب بالشكل الآتي ذكره:

لدى هذه السيارة مقصورة داخلية تمتلئ بالبلاستيك الصلب، فهذا النوع يكاد يكون من أردء الخامات التي تتواجد في العالم.

ويعتبر محرك هذه السيارة من أضعف المحركات مقارنة بالسيارات الأخرى.

سعر تويوتا رايز 2022 في السعودية

ويصل سعر تويوتا رايز داخل المملكة العربية السعودية إلى حوالي 55.300 ريال سعودي.

فيديو السيارة تويوتا رايز 2022

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تخص سيارة تويوتا رايز. حيث وجدنا أن الاصدار الجديد لهذه السيارة يتمتع بالكثير من المزايا التي ستلبي احتياجات الكثير من الناس. لكن مازالت الشركة تعمل على التخلص من بعض العيوب التي قمنا بذكرها. وكلما ما يتم تطوير هذه السيارة، فهذا يعني ارتفاع سعرها بعض الشيء.