صاروخ الطرق الواعرة.. سيارة لادا نيفا 2022 تصميم روسي في السعودية بمواصفاتها وامكانيتها الجبارة

تعد سيارة لادا نيفا 2022 المقدمة حديثًا في بداية الربع الأول من عامنا الجاري هي من السيارات التي لاقت إقبال كبير جدًا منذ وقت تقديمها وحتى الآن، وتتميز السيارة بمظهرها الخارجي الأقرب للكلاسيكية وتعمل بالدفع الرباعي، وتتمتع سيارات لادا بشهرة واسعة حيث أنها تتميز بإمكانيات عالية تجعلها خيار المشتري الأول وبالأخص قدرتها الكبيرة في السير على الأراضي الوعرة والثبات العالي على السرعات العالية وسنوضح لكم كل ما يخص السيارة في كل مما يلي.

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022

سعة الموتور تبلغ 1700 سي سي (1.7 لتر) وقوته تبلغ 83 حصان.

أقصى عزم دوران لربط السيارة 129 نيوتن لكل متر.

تعمل بخاصية الدفع الرباعي ويتكون الموتور من ناقل حركة يعمل مانيوال مكون من خمس سرعات.

يعتمد المحرك على خاصية تقنية الحق الإلكتروني وتتكون من الداخل من عدد من المصدات البلاستيكية.

مصابيح أمامية مصنوعة من مواد عالية اجودة والعجلات تقاوم الكسر لأنها مصنوعة من البلاستيك القوي.

مقاس جنوط عجلات السيارة 15 بوصة وشاشة عداد السيارة مقاسه 8 بوصة.

مزودة بأنظمة تكييف (تبريد وتدفئة) تعمل أوتوماتيكيًا.

تدّعم خاصيتي أبل كار بلاي والأندرويد أوتو الخاصة بالهواتف الذكية.

كما أنها مزودة بخاصية الشحن اللاسلكي بالهواتف والاتصال بالواي فاي.

تحتوي على أكثر من منفذ USB و AUX.

خاصية الدخول الذكي بدون مفاتيح.

مصابيح السيارة الأمامية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق نوعها ABS.

الحقن الإلكتروني لفرامل السيارة.

عيوب لادا نيفا موديل 2022

المقصورة الداخلية ضيقة نوعًا ما وغير مريحة بالنسبة للرحلات العائلية.

المظهر الخارجي للسيارة أقرب للكلاسيكية من العصرية.

ناقل الحركة يدوي وليس أوتوماتيكيًا وهذا يفتقر إلى التكنولوجيا والعصرية.

تحتوي على بابين فقط وحجم حقيبتها الخلفية صغيرة.

سرعة السيارة غير ثابتة على الأماكن السريعة.

صندوق السيارة حجمه صغير بالنسبة للسيارات المنافسة.

المحرك بطئ الاستجابة إلى حد ما.

أسعار سيارة لادا نيفا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار لادا نيفا الجديدة من 9 آلاف دولا أميركي وتصل إلى 34 ألف ريال سعودي وذلك بما يعادل حوالي 34 ريال سعودي في أسواق المملكة العربية السعودية للسيارات.