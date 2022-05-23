وحش السيارات الروسية بمواصفات عالمية..سيارة لادا نيفا 2022  بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في الأسواق

سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في الأسواق، غن سيارة لادا نيفا 2022 من أفضل السيارات التي أنتجتها الشركة الروسية هذا الموسم، وهي تسمى أيضا لادا برونتو، وهي من السيارات الحديثة المصممة بعجلات ذات دفع رباعي، وهي من السيارات التي تتميز بشكلها الرائع والجذاب، حيث أنها تتميز بشكلها العصري والكلاسيكي فهي من السيارات التي يفضلها الجميع، ويبحثون عن مواصفاتها ومميزاتها، سوف نقدم لكم أهم التفاصيل التي تتعلق بها فتابعونا.

سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات ومميزات جبارة

سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات ومميزات خيالية

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

هذه السيارة من السيارات الرائعة اليت كان إصدار أوائل فئاتها في عام 1977، حيث أن الشركة الروسية أنشئت العديد من التعديلات الجديدة عليها من أجل أن تظهر بشكلها الحالي الرائع والمميز، ومن أهم مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 ما يلي:

السعة الخاصة بالموتور الخاص بها يبلغ 1600 سي سي، والقوة الخاص بها تبلغ 114 حصان.

السيارة تحتوي على موتور ثاني تبلغ السعة الخاصة به 2000 سي سي وتبلغ قوته الحصانية 168 حصان.

يوجد بالموتور الأول ناقل حركة يدوي، والموتور الثاني يوجد به ناقل حركة أوتوماتيكي وهو يتكون من ستة نقلات متنوعة.

تمت صناعة عجلات السيارة من أفضل المواد البلاستيكية التي لا تقبل الكسر.

المقاس الخاص بجنوط عجلات السيارة الرياضية يبلغ 15 بوصة.

السيارة تعمل بنظام الحقن الإلكتروني، وهذا للفرامل التي تمنع الانغلاق، والفرامل العادية، وهو من النوع إي بي إس.

يوجد بالسيارة منافذ يو إس بي، ومخارج أيه يو إكس.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

من أهم مميزات هذه السيارة ما يلي:

يوجد بالسيارة خاصية اتصال البلوتوث، يوجد بها نقطة اتصال الواي فاي.

كما يوجد بها نقطة من اجل شحن الهواتف الذكية بشكل لاسلكي.

السيارة تدعم خاصية آبل كار بلاي، وكذلك خاصية أندرويد أوتو بشكل مميز.

سعر سيارة لادا نيفا 2022