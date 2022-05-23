أحصل على سياراتك الآن..سيارة تويوتا كورولا 2012 مستعملة بحاله جيده بمواصفات ومميزات جبارة وسعرها مناسب للجميع

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سيارة تويوتا كورولا 2012 مستعملة بحاله جيده بمواصفات ومميزات جبارة، سيارة تويوتا كورولا 2012 المستعملة من السيارات الرائعة التي تتوفر لدينا، حيث أنها تتميز بسعرها المنخفض فهي من السيارات الحديثة لعام 2012، وهي تحتوي على مميزات توجد في السيارات الخاصة بطراز هذا العام، فهي تتميز بتصميمها الداخلي الرائع، ولونها المميز الذي يجعل الجميع يلتفت إليها من أول وهلة، فلونها فضي رائع محبب للجميع. سيارة تويوتا كورولا 2012 مستعملة بحاله جيده من أهم المواصفات الخاصة بهذه السيارة الجميلة ما يلي: السيارة تحتوي على العديد من الكماليات التي تجعلها من أفضل سيارات عامها، فهي تساعدك على تحديد الموقع بسهولة.

تسير السيارة لمسافات كبيرة، ويبلغ جنوطها 15 بوصة، كما انها تحتوي على مرايا عاكسه بجودة عالية تساعدك على معرفة الاتجاهات.

يوجد بالسيارة تكييف مميز يصل إلى جميع الراكبين، ويجعلك لا تشعر بالحر.

يوجد بالسيارة شاشة خاصة بالنظام من أجل تشغيل الموسيقى الخاصة بك عبر الهاتف.

تحتوي السيارة على العديد من إعدادات الأمان فهي مناسبة للغاية، وتتميز بدرجة سلامة عالية.

الكراسي مصنوعة من أفضل أنواع الفرش الذي يجعلك تشعر بالراحة عند الجلوس على السيارة.

السيارة تحتوي على حساسات، ومثبت للسرعة مما يجعل السير بها امن للغاية.

تسير السيارة لمسافات طويلة تصل إلى 11000 ألف كيلو متر,

السيارة لا تستهلك الوقود بكميات كبيرة فأنت لا تحتاج إلا كميات بسيطة للخروج. مميزات سيارة تويوتا كورولا 2012 تتميز سيارة تويوتا كورولا 2012 المستعملة بالعديد من المميزات، ومنها

المستعملة بالعديد من المميزات، ومنها لونها فضي رائع يحبه الجميع، وهو يجعلها مميزة.

السيارة تحتوي على بابين اماميان، وبابان خلفيات، وباب للشنط الخلفية يعمل بشكل تلقائي وسهل.

سيبلغ حجم مكينة السيارة 1.6 قير، وهذا مناسب للغاية.

يوجد بها زجاج داخلي رائع وشديد القوة، وهي نظيفة جدا وبحالة.

تحتوي السيارة على استمارات وكفرات خارجية يمكن أن يطلع عليها المشتري.

السيارة خالية من العيوب، وهي تتمتع بحالة جيدة للغاية. سعر سيارة تويوتا كورولا 2012 يبلغ سعر السيار15 ألف ريال سعودي لذلك لا تترددوا في الحصول عليها.

يمكن تقسيط المبلغ الخاص بالسيارة من أجل الشراء أو شرائها كاش. عمر شويل - جدة أحصل على سياراتك الآن..سيارة تويوتا كورولا 2012 مستعملة بحاله جيده بمواصفات ومميزات جبارة وسعرها مناسب للجميع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سياراتك الآن..سيارة تويوتا كورولا 2012 مستعملة بحاله جيده بمواصفات ومميزات جبارة وسعرها مناسب للجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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