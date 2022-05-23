السيارة الروسية الخرافية هتكسر الدنيا... سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول

سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مميزاتها، تعتبر سيارة لادا نيفا الجديدة موديل 2022 مثال صريح لمهارة وفن التصميم والتجهيزات الداخلية، وتتميز بالشهرة الواسعة بالأسواق السعودية للسيارات، فقد تمكنت من الحصول على نسبة كبيرة من المبيعات خلال وقت قصير من طرحها، فهي من أشهر سيارات الدفع الرباعي للتمتع بقيادة آمنة وبها الكثير من الكماليات والمميزات الهائلة للغاية التي تجعل السيارة تتنافس بقوة كبيرة مع الموديلات المتنوعة الأخرى من جهة السعر، وسوف نتحدث اليوم باستفاضة عن مواصفات ومميزات وأسعار سيارة لادا نيفا.

سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مميزاتها

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

تعد سيارة لادا نيفا 2022 من السيارات الروسية الحديثة وسوف نتعرف على مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022:ـ

السيارة تعمل بمحرك ذات أداء قوي قد تصل قوته حتى 83 حصان وقوته تبلغ نحو 1600 سي سي فيما يعادل نحو 1.7 لتر.

السيارة متاحة بعزم دوران يبلغ نحو 128 نيوتن بكل متر.

السرعة القصوى للسيارة من الممكن أن تصل 145 كيلو متر بالساعة.

السيارة مزودة بخمس سرعات متنوعة للقيادة وسيارة لادا نيفا 2022 متاحة بأربع فئات متنوعة من حيث ناقل الحركة والناقل اليدوي أو حتى الأتوماتيك.

مقاس العجلات يبلغ نحو 15 بوصة ومصنعة من البلاستيك المقاوم للكسر.

تتمتع بالعديد من الإمكانيات ذات جودة عالية من حيث الأمان من أهمها نظام الفرامل المانعة للانغلاق وأيضاً نظام الحقن الإلكتروني.

أهم مميزات سيارة لادا نيفا 2022

جاءت سيارة لادا نيفا 2022 شبيه بدرجة كبيرة التي تجمع بينها وبين سيارة راف فور من حيث الشكل الخارجي.

شبيه بدرجة كبيرة التي تجمع بينها وبين سيارة راف فور من حيث الشكل الخارجي. ومن أهم ما تتميز به السيارة الشكل الخارجي القوي المقاوم للصدمات.

يوجد بالسيارة مصابيح بالخلف تعمل من خلال تقنية الليد الجديدة.

كما أن يوجد بها شاشة تعمل عن طريق تقنية اللمس.

مزودة بعازل للصوت يمنع وصول الضوضاء الخارجي لداخل السيارة خلال القيادة.

السيارة تدعم وجود أبل كاري بلاي، وبها تقنية البلوتوث.

يوجد بالسيارة إضاءة بالسقف، وتتميز باحتوائها على مقاعد ذات مساحة شاسعة والتي تجعل الركاب يشعرون بالراحة وتمكنهم من التدفئة الجيدة.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في بعض الدول