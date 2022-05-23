بدون فوائد وبأقل قسط شهري … قرض سيارة 300 الف ريال للعاطلين عن العمل

قرض سيارة 300 الف ريال للعاطلين، يسعى العديد من الأفراد للحصول على سيارة منخفضة السعر للذين ليس لديهم مصدر دخل لذلك يتجهون إلى طلب تمويل مالي من أحد البنوك لامتلاك سيارة أو الحصول على تمويل مالي لإعانتهم على ألتزامات الحياة، وبالتالي قد يلجأون إلى البنوك للحصول على بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض السيارة الذي قد تصل قيمته إلى 300 ألف ريال ولكن للحصول على القرض بشروط ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على كيفية الحصول على القرض والشروط المطلوبة .

قرض سيارة 300 الف ريال للعاطلين

قامت المملكة العربية السعودية بإتاحة تمويل مالي يتم دفعه في مدة تتراوح مابين 12 شهر حتي 5سنوات

وإذا تمكنت أن تفوز بعمل حر ويكون لديك حرفة القيادة فيمكن التسجيل للحصول

على قرض عن طريق بنك التنمية الاجتماعية بمبلغ مالي يصل إلى 300 ألف ريال بدون أي مبالغ مالية أخرى،

وتصل الرسوم الإدارية لهذا القرض إلى 4000 ريال فقط ويتم أنقاصهم من المبلغ الإجمالي قبل وصوله للعميل.

تصل فترة السداد إلى 60شهر بالإضافة إلى أن سقوط دفع باقي الأقساط إذا تمت الوفاة لصاحب القرض أو الإصابة بعجز الحركة.

يوجد بعض الاشتراطات الهامة التي يجب توفيرها وهي كالآتي:

لابدان يكون المتقدم للحصول على التمويل لايقل عن 18 عام ولايفوق سنه عن 65 عام عند الحصول على التمويل.

أن التمويل يصل إلى مدة سداد خمس سنوات بالإضافة إلى ضرورة وجود سجل ائتماني وعدم وجود أي ديون مالية مع أي بنك من البنوك.

بالإضافة إلى وجود ضمان للحصول على التمويل ولابد من وجود كفيل لضمان الحصول على التمويل بالإضافة إلى وجود رخصة قيادة للمتقدم.

والتمويل يتاح للأفراد السعوديين والسعوديات داخل المملكة ويتاح للموظفين أيضا لكن لابد أن يصل راتبهم الشهري إلى 20ألف ريال سعودي.

لابد أن يكون المتقدم للحصول على التمويل تم تسجيله من أحد الشركات التابعة للنقل التشاركي للحصول على السيارة.

خطوات التقديم لطلب التمويل