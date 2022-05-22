نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للتصدير مستعملة في الإمارات ممشى قليل واستعمال خفيف تبدأ بسعر 16.500 درهم في المقال التالي

سيارات للتصدير مستعملة في الإمارات ،نقدم أشهر ماركات السيارات المستعملة للبيع في دول الإمارات المتحدة كما يوجد خيار تصدير السيارات لمن يرغب في الحصول على السيارات المستعملة المعروضة للبيع في عدة مناطق منها دبي أو أبو ظبي، لمن يرغب في الحصول على سيارة مستعملة وليست جديدة سوف نعرض بشكل مُحدث يوميًا أشهر السيارات المستعملة في الإمارات بشكل مستمر، من المميزة في هذا العرض أن ممشى السيارات قليل لا يتعد الـ 100 ألف كم، وسيارات تعتبر حديثة وليست قديمة واستعمالها خفيف. سيارات للتصدير مستعملة في الإمارات تويوتا بريوس موديل 2010 مستعملة سيارة سيدان عائلية صغيرة الحجم يبلغ سعة محركها 1800 سي سي بقوة 98 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك بأربع أسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 73 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة دبي بحي محيصنة – سونابور.

السيارة ليس عليها ضمان.

مواصفاتها متطابقة مع مواصفات الصناعات اليابانية.

تحتوي على مقاعد بنظام تدفئة ومكيف هواء، وميزة الدخول بدون مفتاح، نظام ملاحي دقيق، إقفال كهربائية، نظام صوتي عالي الكفاءة، كاميرا الرجوع إلى الخلف، كابح ودفع على جميع العجلات ونظام تحكم أوتوماتيك للساعة ، وسائد هوائية أمامية وجانبية.

سعر تويوتا بريوس مستعملة في الإمارات 16.500 درهم. نيسان ألتيما موديل 2016 مستعلمة من نوع سيارات السيدان العائلية بنظام الجر الأمامي يبلغ سعته الترية 2500 سي سي بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات بست أسطوانات، ويعطي قوة 182 حصان.

عدد الكيلومترات المستهلكة 50 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة عجمان بمنطقة الجرف الصناعية.

مواصفاتها أمريكية طبق الأصل.

السيارة ليس عليها ضمان.

تحتوي على مكيف هواء و5 مقاعد من الجلد والمقود كهربائي من الجلد وسنتر لوك، النوافذ والمرايات كهربائية، فتحة سقف كهربائية وأكياس هوائية أمامية وجانبية مقاعد للتبريد والتدفئة، مشغل أقراص ليزرية ومصابيح ضبابية، راديو أم أم ومدخل يو اس بي واديو.

سعر نيسان التيما مستعملة في الإمارات 25 ألف درهم. تويوتا يارس فول أوبشن موديل 2016 مستعملة 107 حصان وقوة عزم دوران 141 نيوتن/ متر سيارة سيدان، أيضا تصلح للعائلات أو للشباب في مقتبل العمر يبلغ سعة محركها 1500 سي سي لتلد قوة نيوتن/ متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات والجنوط 14 بوصة.

عدد الكيلومترات المستهلكة 89 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة دبي بمنطقة راس الخور الصناعية 2.

تطابق مواصفات السيارة بمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

لا تضمن أي ضمان.

تحتوي على وسائد هوائية، نوافذ ومرايات كهربائية، وقفل مركزي ، الدخول بدون مفتاح، مصابيح من الهالوجين، مكيف قوي، نظام ملاحي دقيق.

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