العملاقة الروسية.. لادا نيفا 2022 lada niva سيارة القوة والفخامة باسعارها ومواصفاتها الواعرة في السعودية

العملاقة الروسية.. لادا نيفا 2022 lada niva سيارة القوة والفخامة سيارة لادا نيفا 22 20 أسعارها ومواصفاتها في السعودية من أكثر موضوعات بأحسن من عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، حيث إن عالم السيارات ينال على إعجاب عدد كبير من المواطنين المهتمين به فهو دائم التطور وإصدار كل ما هو جديد في عالم السيارات فإن سيارة لادا نيفا 22 20 من أحدث السيارات ، وقد قامت شركة أفتوفاز الروسية بالكشف عن إطلاق سيارتها الجديدة لادا نيفا 2022 المطورة التي تتميز بقوة الدفع الرباعي للعجلات وشكلها المميز الجذاب والتي تجمع في شكلها الكلاسيكي والذوق الرفيع والتي تناسب الشباب وكان أول إصدار للسيارة عام 1977م وعملت الشركة الروسية على تطوير السيارة لادا نيفا الجديدة في عام 2022 والتي تتوفر منها أربعة فئات مختلفه بصفات ومميزات مختلفة.

مواصفات السيارة لادا نيفا 2022

تتميز سيارة لادا نيفا 22 20 بمواصفات كثيرة التي تناسب جميع الفئات العمرية وخاصاََ فئات الشباب وفي هذه الفقرة نتناول المواصفات السيارة لادا نيفا 22 20 ولا تتمثل فيه:

سعة الموتور الأول للسيارة تبلغ سعته حوالي 1600 سي سي والتي تعمل بمقدار حوالي 114 حصان.

ساعة الموتور الثاني للسيارة تبلغ سعته حوالي 2000 سي سي والتي تعمل بمقدار 2000 حصان.

عجلات السيارة لادا نيفا 22 20 مصنوعة من بلاستيك غير قابل للكسر.

منافذ USB ومخارج AUX.

مزودة بخاصية شحن الهواتف الذكية وخاصية البلوتوث وخاصية الاتصال بالواي فاي.

تعمل بنظام الحقن الإلكتروني للفرامل.

تعمل بنظام قوة الدفع الرباعي للعجلات.

مزودة بتكييف داخلي يعمل على توزيع البرودة بجوده عاليه.

تحتوي على شاشة تعمل باللمس للترفيه.

مزودة بوسائل أمان تعمل على حماية سائق السيارة من الاصطدام.

لها ثبات مثالي وعدم الاهتزاز أثناء السير.

مزودة بنظام عزل الضوء وحجب الصوت.

ذات فرامل متطورة قادرة على مواجهة الطوارئ.

أسعار السيارة لادا نيفا 22 20 في المملكة السعودية

عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يرغب في معرفة أسعار السيارة حيث إنه تتوفر لادا نيفا 2022 بأربع فئات والتي لقبت بالوحش السعودي وعلى الرغم من بساط سعرها لكن هذا لا يقلل من مميزات ولا صفات السيارة شيء ونتحدث في هذه الفقرة عن سعر السيارة لادا نيفا 22 20 والتي يبلغ سعرها حوالي من 34,000 إلى 36 ريال سعودي غير شامل للضرائب.