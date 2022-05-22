الوحش الياباني الاصلي.. تويوتا هايلاندر 2023 سيارة فخمه بتصميمات خرافيه الوانها ومواصفاتها واسعارها في السوق السعودي

الوحش الياباني الاصلي.. تويوتا هايلاندر 2023 بعد عدة تعديلات قامت شركة تويوتا اليابنية بالكشف رسميًا عن كل مواصفات وإمكانيات ومميزات سيارة تويوتا هايلاندر 2023 حيث كان ذلك الظهور الأول لها بعد هذه التعديلات النهائية حتى تطغى في سوق السيارات الجديدة على أشهر السيارات وذلك وفقًا لبعض التسريبات الخاصة بمواصفات السيارة، وهي من السيارات الكبيرة الحجم التي تسمح بالقيام لبعض الرحلات العائلية التي يتم عملها لمسافات طويلة وبثبات عالي كما أن قدرتها كبيرة على السير خلال الطرق الغير ممهدة.

مميزات سيارة تويوتا هايلاندر 2023 ومواصفاتها

يعمل موتور السيارة بالبنزين نوعه هايبرد مكون من أربع أسطوانات وسعة لترية قدرها 2.5 لتر (2500 سي سي) ومزود بمحركين نوعهما كهربيين بقوة حصان 240 حصان.

السيارة مزودة بمقاعد يتم طيّها كهربيًا وبالنسبة إلى المقاعد الخلفية الخاصة بالأطفال فهي تحتوي على حزام آمن يمكنه ربط الطفل بحيث لا يتأثر مع الحركة الشديدة.

السيارة مزودة ببعض الإضافات مثل شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية يبلغ مقاسها 12.3 بوصة وتعمل باللمس.

كما أنها تدعم خاصية أبل كار بلاي الخاصة بالهواتف الذكية التابعة لنظام الأيفون وكذلك خاصية الأندرويد أوتو التابعة لنظام الأندرويد المتطور.

مقاس شاشة السيارة المتوفرة في الفئات القياسية يبلغ 8 بوصة ومزودة بحوالي خمس منافذ يو إس بي ونقطة اتصال بالواي فاي وخاصية البلوتوث الأزرق.

راديو السيارة يعمل من خلال الأقمار الصناعية ومزودة بشاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية وكذلك مزودة بنظام ملاحة قوي.

أما النظام الصوتي للسيارة فهو نظام صوتي فاخر يتكون من 11 مكبر صوتي.

من النوع الستيريو وذلك في فئات السيارة البريميوم.

إضاءة السيارة سواء الداخلية أو الخارجية فهي إضاءة تعمل بزاوية كاملة.

بحيث تكون محيطية تكشف كل الطريق بالنسبة للسائق ومزودة بفتحة من السقف بانورامية.

الألوان المتوفرة من تويوتا هايلاندر 2023

يتوفر من السيارة عدة ألوان مختلفة ومميزة ومن بينها ما يلي:-

الرمادي المعدني.

الأزرق الكهربائي.

الأسود القاتم.

السوبر وايت.

الفضي السماوي.

الأحمر النبيذي.

سعر تويوتا هايلندر 2023م في سوق السيارات السعودي