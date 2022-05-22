نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا كروس 2023 toyota corolla cross مواصفاتها المُعلنة وسعرها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة تويوتا عن أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 toyota corolla cross، والمصنفة ضمن فئة سيارات SUV الرياضية التي تعمل بالدفع الرباعي، وذلك بعد أن تم الإعلان عن موعد طرحها في نهاية العام الجاري 2022، وتعتبر سيارات تويوتا العائلية من الخيارات الأفضل من حيث الكفاءة في العمل لفترات طويلة، إلى جانب توفر أفضل مواصفات الأمان والسلامة التي تضمن عملية قيادة آمنة للركاب، وسعت شركة تويوتا اليابانية لكي توفر للمستخدم جميع احتياجاته لتسهيل عملية القيادة، والتحكم بشكل كامل في المركبة، ولذلك وفرت مواصفات ميكانيكية ممتازة بالنسبة لعمل المحرك وأنظمة الدفع والرفع مما يدعم ثبات السيارة على الطرقات الوعرة وغيرها، وفيما يلي أهم مواصفات سيارة كورولا كروس 2023 المُعلنة.

تويوتا كورولا كروس 2023 toyota corolla cross

أشارت شركة تويوتا أن سيارة كورولا كروس موديل 2023 مدعومة بمحرك غاز سعته 2.0 لتر، مما يولد قوة 169 حصان، كما يبلغ عزم الدوران 131 رطل.قدم، وتعمل السيارة بنظام ناقل حركة أوتوماتيكي متغير من نوع CVT، ومن المتوقع الإعلان عن أغلب المواصفات بنهاية العام.

مواصفات سيارة كورولا كروس 2023

تتمتع السيارة بتصميم فاخر من حيث الشكل الخارجي، فهي مدعمة بخطوط أنيقة تضفي طابع القوة على التصميم الخارجي، ويظهر ذلك في اختيار تصميم الإطارات والهيكل الخارجي، الذي يمنح سيارات تويوتا الطابع القوي الجريء المفعم بالفخامة والطاقة، مما يرضي محبي إقتناء السياراات الرياضية الفاخرة، كما تأتي السيارة بمصابيح أمامية بتصميم غاضب يوحي بالإصرار وزيادة العزم والقوة، وأكثر ما يضمن للمستخدم القوة وسهولة الحركة هو أنظمة الدفع الرباعي المتوفرة بالسيارة.

سعر تويوتا كورولا كروس 2023

بالرغم من الإعلان عن أبرز مواصفات سيارة كورولا كروس موديل 2023، وانتظار إطلاقها بالأسواق العالمية بفترة الخريف المقبل من هذا العام، ولكن لم تُعلن شركة تويوتا بعد عن سعر السيارة في الأسواق العالمية، ومن المقرر الإعلان عن سعرها باقتراب فترة طرحها بالأسواق.

جمعنا لكم التفاصيل المعلنة حول سيارة تويوتا SUV الرياضية Corolla Cross 2023، والتي توفر جميع متطلبات المستخدم العصري، ونتابع معكم كل ما هو جديد في سوق سيارات 2023 المذهل، وأهم مواصفات الإصدارات المختلفة وأسعارها، فتابعونا لمعرفة المزيد من الإصدارات عبر موقعنا.