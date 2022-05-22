نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض الموسم بـ970 ريال.. سيارات كيا بيجاس الجديدة 2022 بالتقسيط في السعودية علي 5 سنوات في المقال التالي

عرض الموسم بـ970 ريال.. سيارات كيا بيجاس الجديدة 2022 قامت بعض شركات السيارات في المملكة العربية السعودية بتقديم أقوى عروض على سيارات كيا الجديدة بالتقسيط، حيث يتم عمل عروض تقسيط مميزة على سيارات كيا والتي هي من أقوى السيارات وتتمتع بموثوقية عالية جدًا لأنها شركة يابانية وتعتبر من أفضل الشركات الرائدة في صناعة السيارات، وفي مقالنا اليوم سنقدم لكم حزمة من هذه السيارات مع أبرز مواصفاتها وإمكانياتها وكذلك الأسعار المتوفرة بها في سوق السعودية للسيارات. سيارات كيا الجديدة بالتقسيط في السعودية 1. سيارة كيا بيجاس LX 2022 سعة موتور السيارة 1400 سي سي.

عدد الصمامات 16 صمام.

قوة محرك السيارة 95 حصان.

أقصى عزم دوران هو 138 نيوتن لكل متر.

سعر السيارة 23 ألف و323 ريال سعودي.

القسط الشهري للسيارة 971 ريال سعودي.

مدة التقسيط 60 شهر بدفعة أولية قيمتها 5.233 ريال سعودي. 2. سيارة كيا بيجاس EX 2022 حجم المحرك 1400 سي سي وقوته 95 حصان.

يتكون المحرك من أربع أسطوانات ويقترن بفتيس أوتوماتيكي يتكون من أربع سرعات.

السيارة تعمل بالبنزين ومعدل استهلاكها 17.8 كيلو متر لكل لتر.

سعر السيارة 56 ألف و808 ريال سعودي.

القسط الشهري من سعر السيارة 1.054 ريال سعودي.

يتم تقسيط السيارة لمدة خمس سنوات. 3. سيارة كيا ريو LX 2022 قوة المحرك 120 حصان وسعته 1600 سي سي.

يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات.

تدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تعمل بنظام الدفع الخلفي والأمامي.

سعر السيارة في السوق السعودي 68 ألف و653 ريال سعودي.

يتم التقسيط لمدة خمس سنوات (60شهر).

قيمة القسط المقدم شهريًا ألف و273 ريال سعودي.

الدفعة الأولى من سعر السيارة تبلغ 6.866 ريال سعودي.

بينما الدفعة الأخيرة قيمتها 20 ألف و 965 ريال سعودي. 4. سيارة كيا ريو هاتشباك LX 2022 سعة الموتور تصل إلى حوالي 1.6 لتر (1600 سي سي).

تبلغ قوته الحصانية 120 حصان ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من عدة سرعات مختلفة.

تبلغ قيمة السيارة بسعر كلي حوالي 71 ألف و756 ريال سعودي.

قسط السيارة الشهري يبلغ ألف و331 ريال سعودي.

دفعة قسط السيارة الأول تبلغ 7 آلاف و176 ريال سعودي.

بينما الدفعة الأخيرة قيمتها 21 ألف و528 ريال سعودي.

مدة تقسيط السيارة خمس سنوات. عمر شويل - جدة عرض الموسم بـ970 ريال.. سيارات كيا بيجاس الجديدة 2022 بالتقسيط في السعودية علي 5 سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض الموسم بـ970 ريال.. سيارات كيا بيجاس الجديدة 2022 بالتقسيط في السعودية علي 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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