نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2023 الشكل الجديد تعرف على سعر mitsubishi pajero 2023 في الأسواق في المقال التالي
مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2023 . يبحث عنها الكثير من عشاق السيارات الفخمة والقوية التي تجمع ما بين المظهر الخارجي الأنيق وقوة أداء. حيث ازداد البحث عنها مؤخرا بشكل كبير بسبب أقتراب موعد نزول ميتسوبيشي باجيرو 2023 . حيث تقول بعض التسريبات أن السيارة سوف تكون متوفرة في الأسواق في الربع الأخير من هذا العام. وبالتحديد في شهر أغسطس القادم 2023 ميلاديا. فهي السيارة التي يفضلها العائلات بسبب اتساع مساحتها الداخلية. كما أنها واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي تنافس الكثير السيارات فئة الدفع الرباعي متوسطة الحجم. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني أهم مميزات ومواصفات سيارة ميتسوبيشي 2023 الشكل الجديد . فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.
مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2023
أعلنت مؤخرا شركة ميتسوبيشي اليابانية عن مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2023 سيارتها الأحدث. الذي ينتظر نزولها بشغف الكثير من الأشخاص من حول العالم. حيث قامت الشركة المصنعة للسيارة بإضافة الكثير من التحديثات والتطويرات لها. لتجعلها أفضل من الداخل ومن الخارج من حيث المظهر والراحة وأيضا قوة الأداء. وهذه هي مواصفات mitsubishi pajero 2023 :
- مقصورة داخلية واسعة تتكون من ثلاثة صفوف لتتسع لعدد كبير من الركاب. لضمان راحة أكبر للركاب لذلك هي أكثر سيارة يفضلها العائلات.
- تمت إضافة بعض التطويرات في تصميم لوحدة العدادات الرقمية الداخلية.
- تعمل باجيرو 2023 بنظام هجين يتكون من محرك بنزين مع محرك كهربائي. يمكن شحنه عن طريق المقبس مثلما نفعل في شحن الجوالات.
- يبلغ حجم الإطارات نحو 20 إنش.
- سوف تتوفر السيارة في الأسواق بحوالي 10 ألوان مختلفة وجذابة.
- تأتي ميتسوبيشي باجيرو 2023 بسقف لونه أسود.
- نظام دفع كلي للعجلات.
- يمكن لنظام السيارة أستخدام الفراملي في العجلات اليمني أو العجلات اليسري لتوجيه عزم الدوران.
- يوجد في السيارة 7 وضعيات مختلفة للقيادة للتعامل مع خيارات الطرق المختلفة وظروف الطقس المتغيرة.
- تأتي ميتسوبيشي 2023 بالكثير من مواصفات الأمن والسلامة للسائق.
- مظهر خارجي مصمم بشكل أنيق وفاخر ذات ألوان رائعة.
- شاشة معلومات ترفيهية بقياس 8 بوصة.
- يوجد في السيارة نظام Apple CarPlay القياسي و Android Auto .
سعر ميتسوبيشي باجيرو 2023
كما ذكرنا لكم في السابق أنه من المتوقع نزول السيارة في الربع الأخير من العام الحالي 2023. وهذه هي توقعات أسعار السيارة عند نزولها إلى الأسواق :
- سعر mitsubishi pajero 2023 عالميا هو 46 ألف دولار أمريكي.
- أما عن سعر السيارة في الأمارات هو 98000 ألف درهم إماراتي.
- كما يبلغ سعر السيارة في الكويت نحو 8300 دينار كويتي.
- سعر ميتسوبيشي باجيرو 2023 في السعودية هو 128000 ألف ريال سعودي.
- وسعر السيارة في مصر يبلغ نحو 1100000 جنيه مصري.
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