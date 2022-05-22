نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الفخامة والابداع” لادا نيفا 2022 سيارة الاحلام بمواصفات خرافية وامكانيات جبارة في السعودية في المقال التالي
“الفخامة والابداع” لادا نيفا 2022 سيارة الاحلام بمواصفات خرافية نقدم لكم اليوم كل المعلومات من إمكانيات ومميزات وعيوب وأسعار الخاصة بسيارة لادا نيفا 2022 الروسية الجديدة، كسرت سيارة لادا نيفا الجديدة عادة ذهاب المشترين إلى السيارات الكورية أو الهندية وأصبحت تنافس كبار السيارات بالرغم من أنها منتج روسي ولكن إمكانياتها جعلتها تتفوق على أشهر السيارات وكانت من أكثر السيارات بيعًا في جميع أسواق السيارات خاصة وأنها تتميز بسعر مميز ومناسب وسنقدم لكم كل ما يخص السيارة في سطور المقال التالية.
إمكانيات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022
من أبرز إمكانيات سيارة لادا نيفا الجديدة وأهم مميزاتها في كل مما يلي:-
- بالنسبة إلى الوسائد الهوائية فهي مزودة ببعض الوسائد الهوائية في الصف الأول وعلى جانبي الركاب في كل صفوف السيارة والتي تساهم في حماية الركاب من الاصطدام والإصابة عند الحوادث.
- أما حجم الموتور المزودة به السيارة فقيمته تبلغ 1700 سي سي ومقاس جنوط عجلات السيارة المطلية بالكروم يبلغ 15 إنش.
- عدد أحصنة السيارة تبلغ 83 حصان بينما عزم دوران السيارة لعمل عدة لفات يبلغ أقصاه إلى 129 نيوتن لكل متر.
- الموتور يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من خمس سرعات ويعمل بخاصية الدفع الكلي للعجلات (أمامي وخلفي).
- هيكل السيارة قوي يمكنه مقاومة كل الظروف كما أنه يمكن للسيارة بسبب وزنها المناسب أن تثبت بشكل جيد على الأراضي الوعرة ولا تتحرك عند السرعات العالية.
- والسيارة أيضًا مزودة ببعض وسائل الأمان المميزة مثل الفرامل المانعة للانغلاق وكبح الفرامل إلكترونيًا.
- كما أنها مزودة بخاصية التوزيع الإلكتروني للفرامل والمصابيح الأمامية الخاصة بإنارة الطريق ضد الضباب.
- خاصية مساعد الفرامل BAS ويمكن للموتور عزل الضوضاء داخل السيارة وكذلك نظام التكييف الداخلي للسيارة.
- يمكن طي المرايا الجانبية للسيارة بشكل كهربي ويمكن التحكم في مقاعد السيارة أيضًا ومزودة بخاصية منع السرقة وهي الإيموبيليزر.
- شاشة عرض المعلومات والترفيه تعمل باللمس وسهلة في التعامل ولا تترك بصمة الإصبع عليها بعد الضغط عليها.
سعر لادا نيفا موديل 2022 في سوق السعودية
السيارة متوفرة في سوق المملكة العربية السعودية بكل فئاتها وتبدأ أسعارها في الأسواق من حوالي 36 ألف ريال سعودي.
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