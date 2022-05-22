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عرض سيارة شيفروليه كابتيفا LS 2022، سيارة شيفروليه كابتيفا LS 2022 من أكثر السيارات التي شهدت إقبالًا كبيرًا في الآونة الأخيرة نظرًا لما تحتويه من مميزات قوية تجعلها الاختيار الأول للعديد من المواطنين ويعود ذلك إلى الشركة المصنعة العالمية شيفروليه التي تحرص بشدة على إنتاج أفخم أنواع السيارات ويسأل كثير من مهتمي اقتناء السيارة على أهم العروض الخاصة بالسيارة وسوف نتناول معكم في السطور القادمة كل ما يخص سيارة كابتيفا. أرخص عرض سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS أهم مميزات سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 تتميز السيارة بوجود العديد من وسائل الأمان ومن أهم وجود الوسائد الهوائية التي تنطلق في حالة حدوث تصادم للسيارة.

تحتوي السيارة على نظام الحماية ضد السرقة.

تتميز بوجود نظام الفرامل المانعة للانغلاق والتي تعمل بنظام إلكتروني.

تتميز بوجود فتحة سقف تعمل بالكهرباء.

تعمل السيارة بالنظام الذكي بدون وجود مفاتيح.

يستطيع السائق التحكم في المقعد يدويًا.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الترفيه منها يو اس بي والبلوتوث ونظام mb3 و آبل كار.

تتميز بوجود خاصية تثبيت مقاعد الأطفال. عيوب سيارة شيفروليه كابتيفا LS 2022 العجلات الخاصة بالسيارات صغيرة الحجم لا تناسب حجمها.

الزاوية الخاصة بالقيادة ليست مناسبة.

المقاعد الخاصة بالصف الثالث ضيقة ولا تتسع لأشخاص بالغين.

لا يستطيع محرك السيارة أن يعمل في حالة حمل وزن ثقيل.

فتحة السقف تعمل بالكهرباء وليست بانورامية. خصائص سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 تعمل السيارة بمحرك يعمل بسعة 1500 سي سي.

تستطيع السيارة السير مسافة مائة كيلومتر خلال 13.2 ثانية فقط.

يصل سعة خزان المحرك 52 لتر.

يبلغ أقصى عزم دوران السيارة حتى 244 نيوتن لكل متر.

يعمل محرك السيارة بقوة 148 حصان. هكذا نكون قد تعرفنا على عرض سيارة شيفروليه كابتيفا LS 2022 وهي احد السيارات الحديثة التي يرغب الكثير في الحصول عليها عمر شويل - جدة عرض ولا في الأحلام ...أرخص عرض سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS بمواصفاتها ومميزاتها الجبارة الفوق رائعه - ثقفني

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