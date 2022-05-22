بتتشقلب على الطريق .. سيارة بي ام  دبليو x2 الجديدة 2022 BMW X2 الرياضية بخصائص لا مثيل لها

بتتشقلب على الطريق .. سيارة بي ام دبليو x2 الجديدة 2022 BMW X2 الرياضية حيث أن سيارة بي ام دبليو x2 هي من أكثر السيارات التي يتم البحث عنها مؤخرًا داخل البلاد، وذلك لأن بي ام دبليو من الشركات الاولى التي هي في غاية. التطور، والتي تمتلك أشياء فريدة لا توجد في أي شركة أخرى، ولكنها تعد باهظة الثمن قليلًا، وذلك ما جعلها لبعض الفئات المعينة فقط مثل رجال الأعمال، والذين يبحثون عن سيارات ألمانية الصنع، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

بتتشقلب على الطريق .. سيارة بي ام دبليو x2 الجديدة 2022 BMW X2 الرياضية

تأتي السيارة بأبعاد رائعة، فيصل طول قاعدة الإطارات: 2670 مم، ويبلغ الطول الكلي 4360 مم، أما العرض 1824 مم، ومع ذلك يبلغ ارتفاع السيارة 1526 مم، ويعد حجم الركاب 93 قدم مكعب، وفي حين يبلغ حجم الحمولة 22 قدم مكعب أما عن وزن السيارة وهي فارغة 3705 رطل، ويحتوي المحرك على شاحن توربيني بالإضافة إلى مبرد داخلي DOHC 16 صمام.

ذلك مع إضافةً إلى حقن مباشر للوقود كما أن الإزاحة تكون: 122 متر مكعب/ 1998 سم مكعب، وكذلك فالقوة: 228 حصان عند 5000 دورة في الدقيقة، وعزم الدوران: 258 رطل/ 1450 دورة في الدقيقة، وأما عن استهلاك الوقود: يصل استهلاك الوقود عند الدفع الأمامي إلى 32 ميلاً/ غالون على الممرات السريعة، وهذه السيارة تعد واحدة من أشهر السيارات الألمانية التي يطلق عليها السيارات الرياضية.

مميزات سيارة بي ام دبليو x2

تتمثل مميزات سيارة بي ام دبليو x2 في النقاط التالية: