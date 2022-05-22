نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنبلة الروسية وصلت .. سيارة لادا نيفا الجديدة Lada Neva والتصميم الخارجي لها 2022 يأتي بمميزات رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنبلة الروسية وصلت .. سيارة لادا نيفا الجديدة Lada Neva حيث قامت شركة افتوفاز الروسية بأطلاق سيارة جديدة التي تتميز بالدفع الرباعي وذلك بتصميم رائع يشتمل على الشكل الكلاسيكي والعصري المتميز حتي يرضي كل متطلبات الشباب التي تسعى اليها كل الشباب عند اقتناء سيارة، وكان أول موديل لهذه السيارة في عام 1977 ومن ثم أطلاق العديد من الموديلات الجديدة لها بالعديد من التجديدات الحصرية التي ترضي العملاء.

سيارة لادا نيفا الجديدة Lada Neva

هذه السيارة توجد بها العديد من الامتيازات الحصرية التي تتمثل في الآتي:

اتساع موتور السيارة ليصل إلى 1600سي سي وذلك بقوة 114 حصان والسيارة يوجد بها موتور ثاني باتساع 200 سي سي وقوته تصل إلى 168 حصان ويوجد في الموتور الأول فتيس يدوي والثاني يعمل أوتوماتيكيا وعجلات السيارة مصنوعة من مادة البلاستيك المتين.

يصل جنوط عجلات هذه السيارة الرياضية إلى 15بوصة وتعمل ببرنامج الحقن الإلكترونية ويوجد بها فرامل مانعة للانزلاق ويوجد بها منافذ usb ومخارج Aux وتوجد بها تقنية البلوتوث وشبكة الواي فاي ونقطة اتصال الهواتف الحديثة بشكل لاسلكي ويوجد بها تقنية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

مواصفات سيارة لادا نيفا

يوجد داخل هذه السيارة مستويات لعزل الصوت والاهتزاز داخل السيارة مع وجود جنوط مقاسه 15بوصة وأطارات لجميع التضاريس ويوجد شبك أمامي جديد وتوجد داخل الإعدادات الاختيارية لوحة ضوئية على السطح، ويوجد بهذه السيارة محرك يصل سعته الى 1.7 لتر بإنتاج طاقة 83 حصان ودرجة دوران 129نيوتن/متر مع وجود نظام الدفع الرباعي وناقل يدوي 5سرعات ويوجد أقفال تفاضلية في أمام وخلف السيارة.

سعر سيارة لادا نيفا

لم يتم الإعلان عن سعر سيارة لادا نيفا بشكل رسمية لأنها تكون بعيدة تماما عن تصميم Legend الذي يصل سعره من 632.000 إلى 717.000 روبل أي ما يساوي 8.582 إلى 9.735 دولار داخل أسواق روسيا.

قد تم الإعلان من خلال الشركة الروسية المنتجة لسيارة لادا نيفا عن انطلاق جيل جديد من سيارات نيفا لعام 2024 طبعا لمنصة cmp-p ولم يتأكد بعد بعد انطلاق هذا الجيل من السيارات سوف تختفي سيارات لادا نيفا بعد ما استمرت 47 عام في الأسواق الروسية.