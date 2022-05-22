وحش السيارات الروسي الروسى .. أهم التفاصيل سيارة لادا نيفا 2022 وسعر السيارة الجبارة فى السعودية

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أهم التفاصيل سيارة لادا نيفا 2022 ،عشاق الكلاسيكية والتميز أين أنتم؟ جئنا لكم اليوم مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 الرائعة، حيث انها من السيارات الجديدة التي أطلقتها الشركة الروسية أفتوفاز، حيث أنها تتميز بعجلات ذات دفع رباعي، وهي تتميز بمظهرها الكلاسيكي الرائع، حيث كان الإصدار الأول من هذه السيارة المميزة في عام 1977، وتم تحديثها بشكل دائم مع تطورات ومميزات جديدة، وسنوافيكم بأهم المعلومات عنها فتابعونا. أهم التفاصيل سيارة لادا نيفا 2022 مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 هذه السيارة الرائعة تحتوي على محركين الأول يبلغ قوته 1600 سي سي.

الرائعة تحتوي على محركين الأول يبلغ قوته 1600 سي سي. والثاني يعمل بقوة تبلغ 114 حصان، كما أن المحرك الثاني يعمل بقوة تبلغ 2000 سي سي.

والقوة الحصانية الخاصة به تبلغ 168 حصان.

والموتور الأول الخاص به يقترن تفتيش يدوي،

والثاني يعمل بموتور أوتوماتيكي مكون من ستة من النقالات اليدوية المتنوعة.

أما العجلات الخاصة بالسيارة فقد تم صناعتها من المواد البلاستيكية التي لا تقبل الكسر.

والمقاس الخاص بجنوط عجلات هذه السيارة الرياضية قد يصل إلى 15 بوصة.

وهي تعمل بنظام يسمى الحقن ألإلكتروني، وهذا فراملها الأساسية، وكذلك الفرامل المانعة للانغلاق.

وهو من النوع إي بي أس، أما منافذ السيارة فهي من النوع يو أس بي.

فهي من النوع يو أس بي. وكذلك أية يو اكس، وهي تحتوي على خاصية اتصال البلوتوث، كما يوجد بها نقطة اتصال ألواي فاي.

وكذلك نقطة لشحن جميع الهواتف الذكية لاسلكيا، وهي تدعم خاصية أندرويد أوتو، و ابل كار بلاي. عيوب سيارة لادا نيفا 2022 بالرغم من المميزات الكثيرة التي توجد في السيارة إلا أن لها بعض العيوب.

حيث أن الصالون الداخلي الخاص بها ضيق للغاية، والحجم الخاص بها كبير.

وهي لا تناسب الكثير من الفرا، كما أنها تحتوي على ناقل حركة يكون مقترن بالموتور.

وهو يعمل بشكل يدوي، وهذا ما يعني أنها تحتاج لبعض التكنولوجيا، كما أنها لا يوجد بها غير بابين.

و موتورها بطئ في الاستجابة للأوامر، وهذا يجعلها بطيئة بشكل نسبي، وصندوق الخلفية الخاص بها ضيق وصغير. سعر سيارة لادا نيفا 2022 يبلغ سعر السيارة في المملكة العربية السعودية 36850 فهي لا تتوفر إلا بفئة واحدة في أسواق السيارات. عمر شويل - جدة وحش السيارات الروسي الروسى .. أهم التفاصيل سيارة لادا نيفا 2022 وسعر السيارة الجبارة فى السعودية - ثقفني

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