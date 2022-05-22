أعزائي القراء نتناول في هذه المقالة اسعار سيارات مستعمل رخيص في السعودية تخفيضات جديدة، تلك التي يرغب أصحابها في بيعها وينشرونها في المواقع الكبرى. حيث أتينا بتشكيلة من الاسعار الخاصة بالسيارات المستعملة في السعودية مع تجديد هذه الاسعار باستمرار. كذلك نود أن نؤكد أن هذه الاسعار الخاصة بالسيارات من البائع فقط وليس من الموقع. كما سننشر المواصفات الخاصة بـ اسعار سيارات مستعملة في السعودية كما وضعها المعلن صاحب السيارة في اعلانه.

اسعار سيارات مستعمل رخيص في السعودية تخفيضات جديدة

عزيزي القاريء أهلا بك سننشر لك نقلا عن موقع حراج السعودية للسيارات حيث معروض سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2006 معدل 2014 مستعملة. القير اوتوماتيك، وجنوط 20. كما انها مزودة بـ شاشة ايباد 16 بوصة، ومكيفين ودفلوك وبها عطل في فتحة السقف، ونوع البنزين وممشى 351 كيلومتر. سعر السيارة المعروض 63 ألف في الجبيل الصناعية. كذلك معروض سيارة فولكس واجن تيجوان موديل 2010 ممشى 230 كيلومتر. وفل كامل بحاجة لبعض الصيانة وسعرها المعروض في الرياض 14 ألف ريال سعودي. كما معروض عزيزي القاريء سيارة دودج شارجر مستعمل موديل 2014 محرك 6 سلندر لونها فضي في الخبر الشمالية ومطلوب سعرها 36 ألف ريال سعودي نهائي.

سيارات مستعملة في السعودية اسعار من المالك مباشرة رخيصة ومخفضة

عزيزي القاريء توجد سيارة شيفروليه ترافيس موديل 2010 اوتوماتيك مستعملة LT. لونها أسود. علاوة على ذلك الممشى 246 ألف كيلومتر ومكان بيها في الرياض. وسعرها13000 إلى 15000 ريال سعودي. وهناك سيارة أخرى استبدال أو بيع موديل 2011 جير عادي مكيف فل حالة البودي جيدة. كما توجد سيارة شيفروليه بليزر موديل 2005 استمارة وفحص ساري 6 سلندر 3 كنبات سعرها قابل للتفاوض. كما توجد سيارة هيونداي سوناتا 2018 مستعملة جير اوتوماتيك ممشى 143 كيلومتر ماكينة 2400 سي سي. السعر المطلوب 57000 ريال سعودي ممتازة جدًا في استهلاك البنزين. موجودة في مدينة الرياض. توجد سيارة فورد اكسبلور موديل 2010 6 سلندر لونها اسود و7 راكب. المكان الرياض ومطلوب سعر 20000 ريال سعودي. وتوجد سيارة جيب جراند شروكي موديل 2013 فتحة سقف وتحكم كهربائي نظام توفير الوقود ايكو باب شنطة كهربائية مجدد استمارتها والسعر المطلوب فيها 30000 ريال سعودي المكان الاحساء.

اسعر سيارات مستعملة في السعودية رخيصة الثمن من موقع حراج للسيارات

يا عزيزي القاريء ويا عزيزتي القارئة نواصل الآن رصد اسعار سيارات مستعملة في السعودية رخيصة فنجد معروض سيارة نيسان نافارا 2016 جير عادي. وبودي بلد محركات شرط. علاوة على أن الممشي 70000 كيلومتر. والسياره شرط. كذلك المطلوب 40000 نهائي. المكان جده. علاوة ذلك معروض سيارة جيب ليبرتي. موديل 2012 مستعملة ممشى 240000 كم. مطلوب فيها 25000 ريال سعودي. كذلك الموقع الموجود جدة. والبيع كاش. علاوة على ذلك عزيزي القاريء توجد سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2010 جير عادي ماكينة. ومفحوصة ومجدد. السعر المطلوب فيها 60000 ريال سعودي والمكان في الطائف.