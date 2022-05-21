وحـش الخـليج .. سيارة تويوتا برادو 2023 بالشكل الجديد بديل لاندكروزر تذهل الجميع .. تعرّف عليها وأهم المواصفات!

و انتشرت في الفترة الأخيرة بعض من الصور المذهلة الخاصة بهذه السيارة حيث لم يتم إلى الآن الإعلان بشكل رسمي عن السيارة هذه والتي يتوقع الإعلان عنها فى الربع الأخير من 2022 حتى تتواجد في الأسواق مع بداية السنة الجديدة 2023.

تويوتا برادو 2023 الشكل الجديد

و هذه السيارة التي تم تصميمها بشكل خاص بها سيارات تويوتا لاند كروزر شملتها بعض التغييرات المختلفة والتي توجد فيه الشبك الأمامي من المصد الأمامي من السيارة ذو حجم كبير يوجد فيه فراغات كبيرة مع وجود تصميم مغزلي وتتميز باللون الأسود بدلا من القضبان التي كانت توجد في التصميم العمودي في الشبك الأمامي.

أما بالنسبة لشرائح سوداء اللون تتواجد في الشبكة الأمامي متصلة حتى الجزء السفلي من الشبك الأمامي حتى توجد فتحات التهوية الإمامية.

أما بالنسبة للمصابيح الأمامية تكون متصل بقطعه كروم ذات تصميم أنيق ومميز، أما بالنسبة للتصميم المشترك بين شركة تويوتا والجيل السابق هو التموجات الموجودة على غطاء المحرك الأمامي ما عدم وجود مصابيح ضباب أمامية ولكن يتواجد فتحات تهوية في المصد الأمامي مع قطع من الكروم.

أما بالنسبة لمصابيح الضباب الخلفية توجد في نهاية المصدر والجناح الخلفي يتواجد أعلى الصندوق مع إطار الكروم اللامع في الأسفل.

أما بالنسبة الاسطبات تم تصميمها كما هي عمودية وتمتد إلى باب الصندوق الخلفي موجود إطار من الكروم متصل بينهم،بالإضافةإلى مع أهممواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022 بالتفصيل.

المحرك الجديد لسيارة برادو 2022