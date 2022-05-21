نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ4000 ريال .. ارخص سيارات مستعملة بحالات جيده للبيع في الرياض والدمام بالسعودية في المقال التالي
بـ4000 ريال .. ارخص سيارات مستعملة بحالات جيده سيارات مستعملة للبيع في السعودية، أصبح البحث عن أفضل السيارات المستعملة في سوق السيارات للمستعمل وخاصة وأن أسعار السيارات الجديدة أصبحت مرتفعة جدًا بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي يؤثر بشكل كبير في اقتصاد الدولة مما أدى إلى تفشي موجة من الغلاء وأصبح ليس في مقدرة الكثير شراء سيارة جديدة، ولذلك يوفر سوق المستعمل في السعودية بعض السيارات الفاخرة بأسعار مميزة ومناسبة للعملاء وسنوضح لكم بعض مواصفات تلك السيارات.
سيارات مستعملة للبيع في السعودية
1. سيارة تويوتا فنزا 2003 مستعملة
تعد سيارة تويوتا فنزا 2003 أحد أكثر السيارات الموجودة منذ فترة طويلة ولكن لها شهرة واسعة حتى الآن ومن مواصفاتها ما يلي:-
- يمكن للسيارة قطع مسافة قدرها 250 ألف كيلو متر مسافة.
- نوع الوقود الذي تعمل به السيارة هو البنزين.
- يبلغ عدد أبواب السيارة أربعة أبواب وناقل الحركة أوتوماتيكي.
- سنة صنع السيارة 2003 بسعر 8 آلاف ريال سعودي في سوق المستعمل.
- نوع ناقل الحركة الخاص بالموتور أوتوماتيكي.
2. سيارة تويوتا يارس 2011 مستعملة
تعد سيارات تويوتا يارس من أشهر سيارات تويوتا لأن فئة سيارات يارس تتمتع بموثوقية عالية وإمكانيات متطورة ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-
- سنة الصنع للسيارة 2011م ولونها الخارجي أبيض اللون.
- السيارة تقوم بقطع 300 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بالبنزين.
- نوع الناقل الحركي أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب.
- سعر السيارة 10 آلاف ريال سعودي.
3. سيارة هيونداي توسان GLS SR Full 2018 مستعملة
تعد سيارة هيونداي توسان 2018 من أفضل سيارات تويوتا والتي تتميز بكل مما يلي:-
- سنة إصدار السيارة 2018م ويمكنها قطع 10 آلاف كيلو متر مسافة.
- ناقل الحركة أوتوماتيكي ويعمل بالبنزين.
- عدد أبواب السيارة خمسة أبواب ولونها الخارجي أسود.
- سعر السيارة في سوق المستعمل 30 ألف ريال سعودي.
4. سيارة شيفروليه إبيكا 2015 مستعملة
سيارات شيفروليه هي أشهر سيارات السوق العالمي والمحلي ومن أبرز إمكانياتها كل مما يلي:-
- سنة إصدار السيارة وصنعها يبلغ 2011م.
- يمكن للسيارة قطع مسافة 189 ألف كيلو متر مسافة.
- تعمل السيارة بوقود البنزين واللون الخارجي للسيارة أسود.
- سعر بيع السيارة يبلغ 4 آلاف ريال سعودي.
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