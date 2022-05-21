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عمر شويل - جدة أحدث أسعار شانجان ايدو بلس والسفن 2023 جميع الفئات ضمن عروض المجدوعي، وصلت إلى أراضي المملكة العربية السعودية سيارات شانجان السيدان المميزة ايدو بلس والسفن، حيث دخلت شانجان سباق المنافسة هذ العام بنسختين من طراز ال 7 وثلاث نسخ من طراز ايدو بلس، وجميعها مزودة بإمكانيات وتجهيزات مثالية كعادة السيارات الصينية في الأعوام القليلة الماضية. نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات شانجان 2023 ايدو بلس وشانجان ال 7 موديلات 2023 جميع الفئات، كما نكشف لكم عن أحدث عروض المجدوعي وآخر تحديث لأسعار تلك الفئات.

أسعار فئات شانجان 2023 بالسعودية

تتوفر الفئة الأولى فئة ترند من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2023 لدى المجدوعي بسعر 59 ألف و110 ريال، وتتميز بمحرك اقتصادي رباعي الاسطوانات 1600 سي سي قوة 128 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك ونظام الدفع أمامي، تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، كاميرا خلفية، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، مرايا جانبية كهربائية، مقاعد جلد ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث و2 مكبرات الصوت، صندوق خلفي كهربائي وشاشة ترفيه تدعم نظام ابل كار بلاي وأندرويد اوتو، عدد 2 وسائد هوائية، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح.

تتوفر الفئة الثانية من شانجان ايدو بلس وهي فئة سمارت بسعر 66 ألف و585 ريال، المحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي يولد قوة 158 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك ونظام الدفع أمامي. تتفوق فئة سمارت على الفئة السابقة من حيث المزايا الداخلية والخارجية في إضاءات ليد، بعدد أربعة وسائد هوائية، مكيف اوتوماتيك و فتحة سقف. وتتوفر الفئة الثالثة ليمتد بسعر 73 ألف و25 ريال، وهي بنفس محرك الفئة الثانية وتتفوق عليها من حيث المواصفات الداخلية والخارجية في جنوط مقاس 17 إنش، كاميرا 360 درجة، فتحة سقف بانوراما، تحكم كهربائي بالمقاعد، نظام الملاحة وعدد 6 مكبرات للصوت.

عروض شانجان السفن 2023 المجدوعي

تتوفر شانجان ال7 موديل 2023 بفئتين، الفئة الأولى وهي الفئة الأساسية توفرت بسعر 41 ألف و515 ريال لدى المجدوعي، تتميز بمحرك اقتصادي 4 سلندر سعة 1500 سي سي يولد قوة 105 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك ونظام الدفع أمامي، تتميز بجنوط مقاس 14 إنش، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، بلوتوث و2 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، عدد 2 وسائد هوائية و مقاعد مخمل.

كما توفرت الفئة الثانية فئة الفل الكامل من شانجان ال 7 الجديدة بسعر 44 ألف و 735 ريال، وهي تتوفر بنفس المحرك وتتفوق على الفئة السابقة من حيث المواصفات الداخلية والخارجية بحساسات خلفية، جنوط مقاس 15 إنش، كاميرا خلفية، فتحة سقف، نظام تثبيت السرعة ة، إمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث و4 مكبرات الصوت.