وسع للاسطورة الجديدة.. سيارة تويوتا سوبرا في السعودية 2023 مواصفاتها وامكانيها خيالية صاحبه الطرق الواعرة

وسع للاسطورة الجديدة.. سيارة تويوتا سوبرا في السعودية 2023 وصلت سيارة تويوتا سوبرا 2023 إلى سوق المملكة العربية السعودية، حيث أن سيارات تويوتا متوفرة بكل فئاتها وإصداراتها في الأسواق السعودية وكانت سيارة تويوتا سوبرا آخر سيارات تويوتا التي قامت شركة تويوتا بإصدارها مؤخرًا والتي لم يتم الكشف عنها بشكل نهائي نظرًا لأنها موديل جديد تمامًا ولكن كونها منتج ياباني تم تصنيعه في جمهورية اليابان الشقيقة يجعل لها موثوقية وشهرة واسعة حيث إنه من عادة سيارات تويوتا توفيرها بأكثر الإمكانيات تطوّرًا.

مواصفات سيارة تويوتا سوبرا 2023

أنواع محركات السيارة:-

محرك السيارة الأول توربيني سعته تبلغ 2000 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات بعزم دوران 399 نيوتن لكل متر بعدد أحصنة 255 حصان.

أما المحرك الثاني للسيارة فسعته تبلغ حوالي 3000 سي سي مكون من ست أسطوانات ونوعه توربيني قوته الحصانية تبلغ 382 حصان وقوة العزم تبلغ 498 نيوتن لكل متر.

من أبرز مواصفات السيارة الأخرى فهي تتمثل في كل مما يلي:-

يقترن موتور السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات مختلفة وتعمل بنظام الدفع الخلفي للعجلات.

بالنسبة إلى تسارع السيارة فهو يبدأ من السكون الصفري حتى يصل إلى سرعة قدرها 100 كيلو متر لكل ساعة وذلك في غصون 3.9 ثانية.

أما المحرك الأساسي للفئة القياسية تسارعه يبدأ من الصفر حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في زمن قدره 5 ثواني وحجم مساحة الشحن تبلغ 10.2 قدم مكعب.

الألوان المتوفرة من سيارة تويوتا سوبرا الجديدة

الرمادي المعدني.

الفضي السيراميك.

القرمزي.

الاحمر

الأبيض القطبي.

الأصفر المتوهج.

عيوب تويوتا سوبرا الجديدة

بالرغم من إمكانيات السيارة المتطورة وعالية الجودة إلا أننا يجب أن نقوم بتوضيح العيوب وردود الأفعال السلبية التي تخص السيارة وفقًا لأمانتنا التجارية بدو أي غش ومن بين أبرز عيوبها ما يلي:-

سقف السيارة منخفض قليلًا بالنسبة للسيارات المنافسة ولذلك فهي غير مريحة ومناسبة لبعض الأطوال.

السيارة تهتز بعض الشيء عند سرعات الطريق العالية وناقل الحركة المزودة به يدوي وليس أوتوماتيكي.

حجم الصندوق الخلفي ضيق قليلًا والمقصورة الداخلية ضيقة بعض الشيء فلا تناسب الرحلات العائلية.

أسعار سيارة تويوتا سوبرا الجديدة في سوق السعودية