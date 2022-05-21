نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الشراء تعرف على مميزات وعيوب سيارة تويوتا بريوس برايم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تحبث عن سيارة يتوفر بها السرعة والقوة والتكنولوجيا والراحة والأمان إليك سيارة سيارة تويوتا بريوس برايم 2022، حيث تأتي سيارة تويوتا بريوس برايم بشاشة لمس قياسية مقاس 7 بوصات ، وتقنية الواي فاي ، وبلوتوث ، وستة مكبرات صوت ، وتوافق مع الهواتف الذكية ، و Amazon Alexa ، وثلاثة منافذ USB. يتوفر بها شاشة تعمل باللمس مقاس 11.6 بوصة ونظام صوتي JBL مكون من 10 مكبرات صوت ولوحة شحن لاسلكية، بريوس برايم تصل بمميزات تقنية مماثلة لسيارة تندرا الجديدة كليًا.

قوة محرك سيارة تويوتا بريوس برايم Toyota Prius Prime 2022

تأتي تويوتا بريوس برايم بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر ، ومحرك كهربائي بقوة 121 حصانًا و 105 رطل قدم من عزم الدوران. يرسل ناقل الحركة المتغير باستمرار الطاقة إلى العجلات الأمامية. يمكنها السفر لمسافة تصل إلى 25 ميلاً. ومن المتوقع أن تظل مجموعة نقل الحركة كما هي لعام 2023 وفقًا لتصريحات شركة Toyota ، تستغرق إعادة الشحن ما يصل إلى 5.5 ساعات على منفذ منزلي قياسي ، وساعتين و 10 دقائق على شاحن 240 فولت (المستوى 2). تمنح الكفاءة العالية والقدرة الكهربائية لبريوس برايم قيادة تصل إلى 640 ميلا.

مميزات تويوتا بريوس برايم 2022 من الداخل

يمكن لـ Toyota Prius Prime استيعاب خمسة ركاب بسهولة، مجهزًا بذكاء بميزات مثل التحكم التلقائي في المناخ ، والمرايا الجانبية القابلة للطي كهربائيًا ، والإضاءة الخارجية LED، ومقاعد مصنوعة من القماش مع كسوة جلدية. يتوفر بها جنوط مقاس 15 بوصة. المقصورة الداخلية مصنوعة من الجلد مع مقاعد أمامية مدفأة ومقعد سائق كهربائي بثماني وضعيات. تشمل الترقيات الأخرى قفل كابل الشحن، يمكن للسائق التحكم في ثلاثة أبواب بسهولة.

السلامة والأمان في تويوتا بريوس برايم 2022 Prius Prime

عندما يتعلق الأمر بميزات السلامة ، يأتي سيارة تويوتا Prius Prime بميزة التعرف على إشارات المرور ، والتحذير من الاصطدام الأمامي ، والفرملة التلقائية للطوارئ ، واكتشاف المشاة ، والتحذير من مغادرة المسار ، والمساعدة على الحفاظ على المسار ، والمساعدة التلقائية للضوء العالي ، كما تشمل ميزات السلامة المتوفرة تنبيه حركة المرور الخلفية ، ونظام المساعدة على الركن ، وأجهزة استشعار وقوف السيارات ، ومراقبة النقاط العمياء. لا نتوقع تغيير هذه الميزات لتويوتا بريوس برايم 2023

عيوب سيارة تويوتا بريوس برايم 2022 Prius Prime

تتمتع تويوتا بريوس برايم 2022 بالعديد من الإيجابيات. الاقتصاد في استهلاك الوقود قوي ، والسعر مناسب ، ولديها الكثير من الميزات القياسية. ومع ذلك ، فإن لديها بعض مشكلات التصميم على سبيل المثال سقف خلفي محدود. وليس لديها القدرة على نقل البضائع بشكل جيد. يمكنها نقل ما يصل إلى 27.4 قدمًا مكعبًا من البضائع مع وضع المقاعد الخلفية في وضع قائم على الرغم من جسمها الصغير. فيجب طي تلك المقاعد الخلفية ، تروج تويوتا للسيارة بريوس برايم على أنها سيارة تتسع لخمسة ركاب ، لكن مقعدها الخلفي ضيق جدًا بحيث لا يوفر أي راحة عند الجلوس في ثلاثة. أيضًا ، يتداخل الزجاج الخلفي لسيارة بريوس برايم مع مساحة رأس المقعد الخلفي ، مما يجعل المساحة تبدو ضيقة قليلاً ولكن في حقيقة الأمر هذا العيب موجود في الكثير من السيارات السيدان.

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