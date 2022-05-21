انت الان تتابع خبر وحش تويوتا في الخليج .. سيارة راف 4 موديل 2023 بمواصفات ومميزات عالمية أسعارها في السعودية والكويت والإمارات والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - تعتبر مـن أحدث السيارات المعدلة من قبل الشركة اليابانية للوصول منها لأكثر سيارة مميزة وراقية وفريدة من نوعها، كل ذلك مقابل سعر مناسب لها غير مرتفع، سيارة الأحلام للكثير من السائقين في الدول العربية.
مواصفات سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023:
ـ السيارة تحتوى على العديد من المواصفات المميزة، من داخل السيارة أو من خارجها تم تحديث الإصدار الجديد منها لتصبح من أكثر السيارات المميزة في الأسواق.
ـ محرك السيارة من أهم الأمور التي قامت الشركة بوضع بعض التعديلات عليها ليصبح أقوى وأكثر تميزًا.
ـ محرك السيارة الجديد يعمل بقوة 203 حصان، مما جعل السيارة لها سرعة أكبر من الإصدار القديم.
ـ أما عن عجلات السيارة تم التطوير منها لتصبح أكثر قوة مناسبة لحرك السيارة الجديد.
ـ مصابيح السيارة مصنوعة من الليد.
ـ مقاعد السيارة تم التطوير منها وصنعها من الجلد المريح، حتى تصبح أكثر راحة للركاب بالسيارة.
ـ شاشة ذات حجم 7 بوصة متوفرة بالسيارة.
ـ خاصية البلوتوث والإنترنت مزودة بشاشة السيارة بالإضافة سماعات موزعة على جميع أنحاء السيارة في المقاعد.
ـ زجاج السيارة يعمل بشكل كهربائي، كما تحتوى السيارة على مكيف هوائي للتحكم في درجة الحرارة من باردة وساخنة.
ـ مقعد السيارة الخاص بالسائق يمكن التحكم به، حيث أن يمكنه الدوران باستخدام الكهرباء في 8 اتجاهات.
ـ الوحش الخليجي وصل..سيارة تويوتا راف4 2023 بمواصفات ومميزات عالمية وأسعار جبارة
مميزات سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023:
ـ سيارة تويوتا راف ليست من السيارة الحديثة في السوق، ولكنها من موديل السيارة الحالي يعد من أفضل السيارات المحدثة، تعد سيارة تويوتا سيارة يابانية محدثة في غاية الروعة.
ـ محرك السيارة يعمل بقوة 203 حصان، وتلك هى قوة المحرك الجديد الذي تم تحديثه من قبل الشركة.
ـ وسائل أمان فريدة من نوعها لضمان حماية السائق والركاب.
ـ نظام غلق الأبواب بطريقة أوتوماتيكية.
ـ عجلة قيادة السيارة كهربائية التحكم.
ـ نظام تثبيت سرعة السيارة.
أسعار سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023:
سعر السيارة يتراوح بين 27000 وحتى 37000 دولار.
مما يعادل بالجنية المصري 425000 جنية.
وما يعادله بالدينار الكويتي 8000 دينار.
بينما يعادل 99000 درهم إماراتي.