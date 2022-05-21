وحش تويوتا في الخليج .. سيارة راف 4 موديل 2023 بمواصفات ومميزات عالمية أسعارها في السعودية والكويت والإمارات

مواصفات سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023:

ـ السيارة تحتوى على العديد من المواصفات المميزة، من داخل السيارة أو من خارجها تم تحديث الإصدار الجديد منها لتصبح من أكثر السيارات المميزة في الأسواق.

ـ محرك السيارة من أهم الأمور التي قامت الشركة بوضع بعض التعديلات عليها ليصبح أقوى وأكثر تميزًا.

ـ محرك السيارة الجديد يعمل بقوة 203 حصان، مما جعل السيارة لها سرعة أكبر من الإصدار القديم.

ـ أما عن عجلات السيارة تم التطوير منها لتصبح أكثر قوة مناسبة لحرك السيارة الجديد.

ـ مصابيح السيارة مصنوعة من الليد.

ـ مقاعد السيارة تم التطوير منها وصنعها من الجلد المريح، حتى تصبح أكثر راحة للركاب بالسيارة.

ـ شاشة ذات حجم 7 بوصة متوفرة بالسيارة.

ـ خاصية البلوتوث والإنترنت مزودة بشاشة السيارة بالإضافة سماعات موزعة على جميع أنحاء السيارة في المقاعد.

ـ زجاج السيارة يعمل بشكل كهربائي، كما تحتوى السيارة على مكيف هوائي للتحكم في درجة الحرارة من باردة وساخنة.

ـ مقعد السيارة الخاص بالسائق يمكن التحكم به، حيث أن يمكنه الدوران باستخدام الكهرباء في 8 اتجاهات.

ـ الوحش الخليجي وصل..سيارة تويوتا راف4 2023 بمواصفات ومميزات عالمية وأسعار جبارة

مميزات سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023:

ـ سيارة تويوتا راف ليست من السيارة الحديثة في السوق، ولكنها من موديل السيارة الحالي يعد من أفضل السيارات المحدثة، تعد سيارة تويوتا سيارة يابانية محدثة في غاية الروعة.

ـ محرك السيارة يعمل بقوة 203 حصان، وتلك هى قوة المحرك الجديد الذي تم تحديثه من قبل الشركة.

ـ وسائل أمان فريدة من نوعها لضمان حماية السائق والركاب.

ـ نظام غلق الأبواب بطريقة أوتوماتيكية.

ـ عجلة قيادة السيارة كهربائية التحكم.

ـ نظام تثبيت سرعة السيارة.

أسعار سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023:

سعر السيارة يتراوح بين 27000 وحتى 37000 دولار.

مما يعادل بالجنية المصري 425000 جنية.

وما يعادله بالدينار الكويتي 8000 دينار.

بينما يعادل 99000 درهم إماراتي.