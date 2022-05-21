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مواصفات فورد توروس 2022 بالصور

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عمر شويل - جدة مواصفات فورد توروس 2022 بالصور وأسعار الأربعة فئات ومميزات وعيوب السيارة وتصميم الألوان

تعتبر شركة فورد من كبري مصنعي السيارات حول العالم ، وهي الأولي والرائدة في هذا المجال منذ منتصف القرن الثامن عشر ، وقد أنتجت فورد مئات الطرازات من سيارات الركاب ، واقتحمت سياراتها أسواق العالم بالكامل ومن ضمنها أسواق الشرق الأوسط ، وتقدم فورد في أسواق المملكة العربية السعودية توليفه رائعة من سيارات السيدان بين الفوكس والفيوجن و توروس السيدان العائلي الكبيرة ، و نحن اليوم بصدد عرض مواصفات فورد توروس 2022 بالصور ، مع بيان كامل ومفصل لأهم ما تقدمه السيارة أمريكية الصنع والمنشأ من تجهيزات أمان وأنظمة جر وتعليق ذكية وتقنيات ترفيها متطورة ، ونستعرض فئات السيارة وسعر كل فئة من فئات فور تاروس 2022 Photots of FORD TAURUS .

مميزات و مواصفات فورد توروس 2022 بالصور

  • محرك EcoBoost المحسن والذي يجمع بين تقنيتي الشحن التوربيني والحقن المباشر للوقود.
  • بسعة 2,0 لتر، مع عزم دوران 1390نيوتن متر يولد قوة 1240 حصانا.
  • تنعكس الكفاءة العالية لهذا المحرك في قدرته على خفض استهلاك الوقود والمحافظة على قوة الأداء في الوقت نفسه.
  • ناقل حركة شيفت باي واير shift by wire قرص دوار لنقل الحركة ب 8 سرعات يتوسط الكونسول المركزي.
  • مصابيح أمامية تكيفية تعمل بتقنية LED .
  • مظهر خارجي يوحي بالقوة
  • نظام توجيه كهربائي
  • مساعد البقاء في خط السير
  • الكشف عن الزوايا غير المرئية
  • نظام التحكم بالتكييف الثلاثي المناطق
  • منصة شحن السلكي
سيارة توروس عائلية بإمتياز face lift taurus
سيارة توروس عائلية بإمتياز face lift taurus

فئات وأسعار فورد تورس 2022

تقدم مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات الفخمة فورد تورس في أسواق المملكة بعدد 4 فئات نستعرض أسعارها كالآتي :

  • الأولى : AMBIENTE بسعر 125810 ريال.
  • الثانية : TREND بسعر 140530 ريال.
  • الثالثة : TITANIUM بسعر 152030 ريال.
  • الرابعة : TITANIUM PLUS بسعر164680 ريال.

وتأتي توروس الجديدة لتنافس في فئة سيارات الفخامة مثل تويوتا كامري 2022 .

ألوان فورد توروس 2022

تقدم فورد سيارتها توروس بتصميم داخلي وخارجي للألوان Interior and exterior design colors For Taurus 2022 :

  • خمس أنماط من الألوان للدهانات الخارجية كما بالصورة المرفقة photo.
  • ولون واحد للفرش الداخلي ولون لأجزاء المقصورة.
TAURUS INTERIOR AND EXTERIOR COLORS الألوان الداخلية والخارجية لفورد تاروس 2022
TAURUS INTERIOR AND EXTERIOR COLORS الألوان الداخلية والخارجية لفورد تاروس 2022

مواصفات فورد توروس 2022

القوّة المحرّكة وناقل الحركة
  •  محرّك بنزين سعة 2.0 لتر نظام دفع أمامي FWD
  • القوة الحصانية 240 حصاناً
  • ناقل حركة أوتوماتيكي ب 8 سرعات
  • عزم الدوران 390 نيوتن متر
الهيكل
  • 4 أبواب
  • عجلات مصنوعة من مزيج معدنيّ قياس 18 بوصة
  • عجلات مصنوعة من مزيج معدنيّ قياس 19 بوصة
  • إطار احتياطي صغير قياسي
  • مقاعد من الجلد الجزئي أو الكامل
  • فتحة سقف مزوّدة بلوحين
  • مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED
  • المصابيح أمامية تعمل تلقائياً
  • ومصابيح للتأشير بالانعطاف بتقنية LED
  • مرايا جانبية آلية بوظيفتين
  • والمصابيح أمامية للضباب بتقنية LED
    تجهيزات فورد تورس الجديدة كليا 2022
    تجهيزات فورد تورس الجديدة كليا 2022
الأمان والسلامة
  • وسائد هوائية للسائق والراكب
  • TPMS نظام مراقبة ضغط الإطارات
  • كاميرا الرؤية الخلفية
  • نظام التوقف والتشغيل التلقائي
  • مثبّت السرعة التفاعلي
  • ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق
  • إضاءة محيطية
  • ستائر هوائية جهة اليسار/جهة اليمين
  • وسادة هوائية لركبة السائق
  • التحكم الإلكتروني بالثبات ABS
  • الفرامل المانع للانغلاق
  • نظام توجيه عزم الدوران
  • الفرملة في الحالات الطارئة
  • مصابيح التوقف الطارئ الوامضة ومساعد الإقلاع على التلال
  • نظام الإنذار بترك خطّ السير
  • نظام مراقبة أداء السائق
  • مساعد البقاء في خطّ السير
  • نظام التخفيف من خطر الاصطدام
  • الركن الأوتوماتيكيّ
  • منظومة المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية
الترفيه
  • المقاعد الخلفية قابلة للإرجاع آلياً إلى الوراء
  • تحكّم بالتكييف في المقعد الخلفيّ
  • نظام التحكّم بالتكييف الثلاثي المناطق
  • 14 مكبر صوت ،  شاشة ICE لمس قياس 8 بوصات
  • منصة شحن لاسلكي
  • المقاعد الجلدية: عبارة عن مزيج من الجلود والمواد عالية الجودة والمتانة.
  • مساعد خلفي للركن
  • نظام تشغيل المركبة بدون مفتاح
المقصورة الأمامية لفورد توروس FORD TAURUS VEHICLE 2022 Specifications
المقصورة الأمامية لفورد توروس FORD TAURUS VEHICLE 2022 Specifications

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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