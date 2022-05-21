تعتبر شركة فورد من كبري مصنعي السيارات حول العالم ، وهي الأولي والرائدة في هذا المجال منذ منتصف القرن الثامن عشر ، وقد أنتجت فورد مئات الطرازات من سيارات الركاب ، واقتحمت سياراتها أسواق العالم بالكامل ومن ضمنها أسواق الشرق الأوسط ، وتقدم فورد في أسواق المملكة العربية السعودية توليفه رائعة من سيارات السيدان بين الفوكس والفيوجن و توروس السيدان العائلي الكبيرة ، و نحن اليوم بصدد عرض مواصفات فورد توروس 2022 بالصور ، مع بيان كامل ومفصل لأهم ما تقدمه السيارة أمريكية الصنع والمنشأ من تجهيزات أمان وأنظمة جر وتعليق ذكية وتقنيات ترفيها متطورة ، ونستعرض فئات السيارة وسعر كل فئة من فئات فور تاروس 2022 Photots of FORD TAURUS .

مميزات و مواصفات فورد توروس 2022 بالصور

محرك EcoBoost المحسن والذي يجمع بين تقنيتي الشحن التوربيني والحقن المباشر للوقود.

بسعة 2,0 لتر، مع عزم دوران 1390نيوتن متر يولد قوة 1240 حصانا.

تنعكس الكفاءة العالية لهذا المحرك في قدرته على خفض استهلاك الوقود والمحافظة على قوة الأداء في الوقت نفسه.

ناقل حركة شيفت باي واير shift by wire قرص دوار لنقل الحركة ب 8 سرعات يتوسط الكونسول المركزي.

مصابيح أمامية تكيفية تعمل بتقنية LED .

مظهر خارجي يوحي بالقوة

نظام توجيه كهربائي

مساعد البقاء في خط السير

الكشف عن الزوايا غير المرئية

نظام التحكم بالتكييف الثلاثي المناطق

منصة شحن السلكي

فئات وأسعار فورد تورس 2022

تقدم مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات الفخمة فورد تورس في أسواق المملكة بعدد 4 فئات نستعرض أسعارها كالآتي :

الأولى : AMBIENTE بسعر 125810 ريال.

الثانية : TREND بسعر 140530 ريال.

الثالثة : TITANIUM بسعر 152030 ريال.

الرابعة : TITANIUM PLUS بسعر164680 ريال.

وتأتي توروس الجديدة لتنافس في فئة سيارات الفخامة مثل تويوتا كامري 2022 .

ألوان فورد توروس 2022

تقدم فورد سيارتها توروس بتصميم داخلي وخارجي للألوان Interior and exterior design colors For Taurus 2022 :

خمس أنماط من الألوان للدهانات الخارجية كما بالصورة المرفقة photo.

ولون واحد للفرش الداخلي ولون لأجزاء المقصورة.

مواصفات فورد توروس 2022