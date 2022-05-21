سيارات مستعملة بالتقسيط بالسعودية بأرخص أسعار أحدث طراز بحالة ممتازة

سيارات مستعملة بالتقسيط بالسعودية بأرخص أسعار بحالة ممتازة، الكثير يبحث عن سيارة مستعملة داخل المملكة العربية السعودية لأنه أكثر ما يشغل بال سواء كان المواطنين أو المقيمين في المملكة وتكون السيارة بسعر منخفض وبحالة ممتازة ومناسبة لتحمل صعوبة الطرقات الوعرة التي تقابل السيارة باستمرار، فيوجد الكثير من سيارات مستعملة تم عرضها مؤخرا في سوق السيارات داخل المملكة بطراز حديث وبسعر متوسط متاحة للتقسيط لكل من ليس لديهم القدرة على دفع ثمن سيارة كاش، وتلك السيارات متواجدة لدى كبرى معارض المتواجدة حالياً داخل المملكة فتابعونا معنا عروض سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم في السعودية.

سيارات مستعملة بالتقسيط السعودية بأحدث طراز وأقل سعر

وتقسيط لعدد من السيارات التي سوف نعرضها لكم معها ضمان من المعرض لمدة ثلاث سنوات، وسعرها منخفض، وبها العديد من المزايا التي تناسب كل من يرغب في شراء سيارة مستعملة مضمونة.

سيارات مستعملة بالسعودية بالتقسيط سيارة تويوتا يارس إصدار 2019

متاح للبيع بالتقسيط أو بالتمويل سيارة تويوتا موديل 2019 لدى معرض عبد اللطيف جميل السعودي. السيارة مزودة بشاشة قارئ المسافة المقطوعة تبلغ نحو 89.999 إلى 80.000 ألف كيلو متر. ناقل الحركة لسيارة تويوتا يارس نوع القير اوتوماتيك.

أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2019 وسعر التقسيط

لون السيارة الخارجي فضي حالة البدى الخارجي وكالة شد البلد.

سيارة تويوتا يارس سيدان بمحرك 1500 CC.

مكان تواجد السيارة في طريق الملك فهد العليا في مدينة الرياض.

ضمان من معرض عبد اللطيف جميل لمدة 3 سنوات.

سعر تقسيط الشهري لسيارة تويوتا يارس 1.137 ريال سعودي.

سيارة تويوتا يارس طراز عام 2021 مستعملة بالتقسيط PLUS Y

متاح للبيع سيارة تويوتا يارس 2021 مستعملة بحالة ممتازة. حالة البدي الخارجي بدون خدوش وكالة شد بلد. سيارة تويوتا 2021 يارس للتقسيط لدى معارض عبد اللطيف جميل السعودي.

أهم مواصفات السيارة تويوتا يارس إصدار 2021 وسعر التقسيط