نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة كورولا مستعملة بالإمارات عروض السيارات المستعملة تويوتا بأرخص سعر وأعلى جودة في المقال التالي
سيارة كورولا مستعملة بالإمارات عروض السيارات المستعملة لتويوتا بأرخص سعر وأعلى جودة، تعتبر سيارات تويوتا من كبرى شركات السيارات المنافسة لعدد من شركات والتي تسجل نسبة مبيعات تزداد كل عام لثقة عملاءها بأنها تنتج سيارات اعتمادية موفرة في استهلاك الوقود، المقصورة الداخلية لها فارهة تناسب عدد كبير داخلها، كما تمتاز سيارات تويوتا كورولا بأنها من ضمن قائمة السيارات الأعلى مبيعا داخل الإمارات، تعد سيارة كورولا من سيارات سيدان أيضاً التي تأخذ طابع سبورت وتصميم خارجي راقي، كما أنها من السيارات المجهزة بأحدث الأنظمة والتقنيات.
سيارة كورولا مستعملة بالإمارات للبيع بأرخص سعر
سيارات تويوتا كورولا أصبحت داخل الإمارات الخيار الأول لعدد كبير من عملاء الذين يفضلون اقتناء مثل تلك النوع من السيارات، خاصة قدرتها على تحدي الطرق الوعرة ومنحدرات الطرق، لذا جئنا لكم من داخل سوق المستعمل في الإمارات مجموعة من أجود السيارات كورولا التي تباع خلال الفترة الحالية ومتاحة لكم بأقل سعر وأعلى جودة.
سيارة كورولا موديل 2011 للبيع مستعملة في أبو ظبي
- متاح للبيع في سوق السيارات المستعملة سيارة تويوتا كورولا 2011 بحالة ممتازة.
- السيارة نظيفة جدا من الداخل والخارج لايوجد بها أعطال.
- السيارة ملك وحاصلة على تأمين لمدة 10 شهور وقابلة للتحويل.
- شاشة عداد الممشى للسيارة سجل نحو 325.000 ألف كيلو متر عند عرضها للبيع.
مواصفات وسعر سيارة تويوتا كورولا 2011
- وقود محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين.
- مكان بيع السيارة في مدينة أبو ظبي.
- ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك نوع القير.
- السيارة بها نظام خاص بالفرامل مانعة الانغلاق.
- السيارة بها إنذار مانع من السرقة.
- مقاعد السيارة من القماش والسيارة من داخل باللون الرمادي.
- لون السيارة الخارجي الأسود بدي السيارة بدون خدوش.
- سعر بيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2011 تبلغ 20 ألف درهم.
سيارة كورولا مستعملة موديل 2001 بحالة جيدة
- للبيع سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2001 بقوة محرك 1500CC.
- لون السيارة الخارجي أسود لامعة.
- مكان بيع السيارة تويوتا كورولا في النخيل.
- شاشة عداد الممشى للسيارة سجلت مسافة 242.000 ألف كيلو متر.
مواصفات وسعر سيارة تويوتا كورولا 2001
- ناقل الحركة للسيارة يعمل يدوي وليس اوتوماتيك.
- وقود محرك السيارة الذي يعمل بقوة 1.5 L هو البنزين.
- كما أن السيارة بها مرايات كهربائية، وبها نوافذ كهربائية.
- نظام حماية السيارة يعمل، مشغل اسطوانات، مصابيح الضباب.
- السيارة بها طقم للطرق الوعرة، ونظام تثبيت السرعة.
- سعر السيارة تويوتا كورولا 2001 يبلغ نحو 7500 ألف درهم إماراتي.
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