سيارة محدودي الدخل..ب15 ألف ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2012 بمواصفات ومميزات عالمية وسعرمناسب للجميع

ب15 ألف ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2012 بمواصفات ومميزات عالمية، يوجد العديد من السيارات المستعملة التي لم تستهلك كثيرا لذلك يكون تكون بنفس مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 واسعارها تكون اقل بكثير، فهذه السيارة الرائعة من أحدث سيارات الجيل الموجودة في السوق السعودي، حيث أنها يتم تجميعها في تركية، وهي السيارة سيدان، حيث ان حجمها مدمج، وهي تنافس الكثير من السيارات مثل كيا جراند سيراتو النترا أيه دي، والعديد من السيارات الأخرى، وهي يوجد بها تسع فئات مميزة.

ب15 ألف ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2012

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2012 واسعارها

السيارة لها العديد من المواصفات، ومنها:

تحتوي السيارة على العديد من الكماليات فهي تحتوي على فتيس منوال، والجنوط يبلغ 15 بوصة.

الطائرة الخاصة بها مالتي فنكشن، كما يوجد بها مرايات كهرباء ضم.

التكيف الخاص بالسيارة مانيوال، لا وهي تحتوي على إضاءة هالوجين.

الشاشة الخاصة باللمس للنظام الترفيهي يكون قياسها أربعة، و2 بوصة، كما يوجد بها وسائد هوائية.

يوجد بالسيارة فرش مصنوع من القماش الفاخر، كما يوجد بها ناقل الحركة أوتوماتيكي.

يوجد في السيارة كشافات أمامية للضباب، ويوجد بها حساسات للركن، كما يوجد بها زجاج فامية بنظام الثبات الالكتروني.

تحتوي على مثبت للسرعة، وكذلك حساسات للركن، ويوجد بها مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

يوجد بها شاشة تبلغ سبعة بوصة، ويتم تشغيل المحرك الخاص بها بذرة مناسب.

مميزات سيارة تويوتا كورولا 2012

من أهم ما يميز هذه السيارة الرائعة ما يلي:

تحتوي على إمكانية تحديد الموقع.

تسير إلى إحدى عشر ألف كيلو متر.

الوقود الخاص بها مناسب وهي لا تستهلك بكميات كبيرة.

تتميز بلونها الفضي الرائع، وهي من السيارات الرائعة.

يوجد بها أربع أبواب أمامية وخلفية.

توجد السيارة في المملكة العربية السعودية.

الماكينة الخاصة بالسيارة مميزة حيث يبلغ حجمها 1و6 قير.

سعرها كاش او قسط بثمانية عشر ألف ريال سعودي.

الزجاج الداخلي الخاص بالسيارة مميز للغاي، كما أنها من السيارات النظيفة.

تحتوي على كفارات واستمارات جديدة يحق للمشتري الاطلاع عليها عند الشراء.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2012