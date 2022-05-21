نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة وصلت السعودية..سيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 الجديدة بمواصفات ومميزات عالمية وأسعارها في البلاد في المقال التالي
سيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 الجديدة بمواصفات ومميزات عالمية وأسعارها في البلاد، الشركة البافارية قامت بالكشف عن أنها سوف تتيح سيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 الجديدة واسعارها وهذا قبل ان يتم إطلاقها في الأسواق في الفترة الحالية، حيث أن التجويف الداخلي الخاص بالسيارة رائع للغاية، ومميز عن غصداراتها السابقة، وهي تتمتع بمميزات مثالية لا توجد في اي سيارة أخرى، سنتعرف عليها فيما يلي.
مواصفات سيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 الجديدة
- السيارة تحتوي على محرك تربو رباعي بسعة تبلغ 2.0 لتر، وقوته تبلغ 181 حصان، و 221 رطل للمحور الخلفي.
- تحتوي أيضا على محرك ديزل هين وخفيف تبلغ سعته 2.0 لتر، وهو محرك رباعي يقوم بتوليد قوة تبلغ 188 حصان وكذلك 295 رطل.
- الطراز الآخر منها يحتوي على محرك بنزين بسعة تبلغ 3.0 لتر، وهي تحتوي على عجلات الدفع الرباعي.
- تحتفظ السيارة بالدفع للعجلات الخلفية، وذلك بشكل ظلي وقياسي للجانب الخلفي.
- الطراز الجديد من السيارة يحتوي على بابين خاص بأصحاب التوجهات الرياضية.
- العجلات الخاصة بالسيارة مكونة من سبائك معدنية بمقدار 18 بوصة.
- السيارة مناسبة للاستخدامات الرياضية فهي مريحة للغاية، ومميزة.
مميزات سيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 الجديدة
تتميز السيارة بالعديد من المميزات، وهي:
- الطراز الخاص بالسيارة يحتوي على بعض التروس الاوتوماتيكية التي تتكون من ثماني السرعات.
- يوجد خاصية السايلنت، وتحتوي السيارة على ترس تفاضلي خلفي الكتروني مناسب مع التركيز الخاص بها.
- ويوجد بالسيارة نظام للدفع الرباعي، وقد تم برمجته لكي يعطي السيارة انحياز خلفي.
- يوجد بسيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه متغير متوسط للدرجة وهو بقوة مئتان وواحد وأربعون حصتين مع ترس تفاضلي خاص بالمحور الخلفي.
- تحتوي السيارة على جناح ملون خلفي وزخرفة ذات شكل رمادي.
- سيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه تحتوي على عجلات معدنية مميزة بمقاس 19 بوصة.
- يوجد بالسيارة مصابيح امامية بتقنية الليد.
سعر بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 الجديدة واسعارها
- كما أن سعر سيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه في السعودية يبلغ 268.500 ريال سعودي.
- وسعر السيارة بالدولار الامريكي يبلغ 37345 دولار أمريكي.
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