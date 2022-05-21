نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرفاهية تتعدى كل الحدود..مميزات ومواصفات سيارة بي إم دبليو X2 2022 الجديدة كلياً وأسعارها في البلاد في المقال التالي

مواصفات سيارة بي إم دبليو X2 2022 الجديدة كلياً وأسعارها في البلاد، يكثر البحث عن مواصفات ومميزات سيارة بي إم دبليو X2 2022 الجديدة واسعارها لأنها من السيارات المنتشرة في السوق في الوقت الحالي بسبب سمعتها الجيدة، وسعرها الذي يناسب الجميع، فالسيارة مناسبة لفئة الشباب الذين يكثرون من جولات السفر، والذهاب للأماكن البعيدة، حيث أنها مصنوعة بجودة عالية من الداخل يجعلها تتحمل الضغط بشكل مميز للغاية، لذلك لا تترددوا في الحصول عليها بعد معرفة كل ما يتعلق بها من مواصفات، فهي خيار مناسب للجميع. مواصفات سيارة بي إم دبليو X2 2022 الجديدة من أهم مواصفات السيارة ما يلي: يوجد بها نظام الترفيه والمعلومات وهو أي درايف، حيث أنه نظام سهل وبديهي.

يوجد بالسيارة شاشة تعمل باللمس، وهي سريعة الاستجابة.

السيارة تحتوي على أزرار مادية، ويوجد بها مقبض للتحكم في الدوار فهو يقوم بضبط الاعدادات المتنوعة.

ادوات التحكم المادي الخاصة بالسيارة يسهل الوصول إليها حيث أنه تم وضع القوائم الخاصة بها بطريقة جيدة.

إكس تو الخاص بها يأتي بشكل قياسي مع أبل كار بلاي، وتصميمها الداخلي رائع للغاية يشبه مقصورات الدفع الرباعي.

تصميم السيارة أنيق للغاية، وهي تحتوي على افضل تشكيلات للمواد الراقية ، فهي تتسع لخمسة اشخاص.

محرك السيارى رباعي الاسطوانات، وقوته، 226، كنا يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي يتوفر به 8 سرعات. مميزات سيارة بي إم دبليو X2 2022 الجديدة تتميز سيارة بي إم دبليو الرائعة ومميزات لا مثيل لها، ومنها: المقصورة الخاصة بالسيارة راقية للغاية، وهي تعطيك تحكم وقيادة لا مثيل لها، كما يوجد بها الديناميكيات الرائعة الخاصة بالقيادة المذهلة.

تحتوي السيارة على ميزات الأمان المتقدمة الخاصة بها تكون بشكل قياسي، كما يوجد بها محرك قوي قياسي. أسعار سيارة بي إم دبليو X2 2022 الجديدة يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة في السعودية 214,500 ريال سعودي.

والنسخة أعلى منها تباع بسعر 230.00 ريال سعودي.

وهي من السيارات التي يوجد عليها قبول كبير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما انها تتميز بمحركات ومكونات داخلية تتحمل أكبر درجة من الضغط تساعدك في الحصول على قوة مثالية. أسعار سيارة بي إم دبليو X2 2022 في مصر قد يبلغ سعر بي إم دبليو X2 2022 sDrive20iفي مصر حوالى 650 ألف جنية مصري

كما يبلف شعر سيارة بي إم دبليو X2 2022 sDrive20i M sport X في مصر 700ألف جنية صري عمر شويل - جدة الرفاهية تتعدى كل الحدود..مميزات ومواصفات سيارة بي إم دبليو X2 2022 الجديدة كلياً وأسعارها في البلاد - ثقفني

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