نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات برخص التراب … أرخص أنواع السيارات الحديثة فى السعودية 2022 بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي

أرخص أنواع السيارات الحديثة فى السعودية 2022 ،يبحث الجميع عن أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 من أجل اقتنائها في المملكة العربية السعودية يوجد بها العديد من السيارات المتنوعة في تصاميمها، وأشكالها، ومميزاتها، وفئاتها السعرية، في سوق السيارات السعودي يتم تحديثه بشكل مستمر لكي يشكل افضل أنواع السيارات، وكلها ذات جودة عالية، لذلك تابعونا سنوافيكم بالتفاصيل التي تتعلق بكل سيارة سعرها، لأن هذا يساعدكم على شراء أفضل السيارات والماركات دون تردد. أرخص أنواع السيارات الحديثة فى السعودية 2022 تعرف على أرخص أنواع السيارات الحديثة فى المملكله العربية السعودية سيارة هيونداي أكسنت 2022 تعتبر من أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 حيث أن سعرها في السوق السعودي يبلغ 64 ريال سعودي.

ونسختها الأعلى تبلغ 50 ريال سعودي،

وسرعتها تصل إلى 190 كيلومتر لكل ساعة،

وهي تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في عشر ثوان، ونصف،

وهي تستهلك 15,6 كيلو لكل متر من البنزين،

وقوة الدوران الخاصة بها تبلغ 156 نيوتن لكل متر، كما أن محركها تبلغ قوته 123 حصان. سيارة رينو داستر في السعودية تحتوي هذه السيارة الرائعة على محرك رباعي الأسطوانات سعته تبلغ 2000 سي سي.

وتبلغ قوة المحرك الخاص به 135 حصان، وهي تعمل بعزم دوران يبلغ 195 نيوتن لكل متر.

والسرعة الخاصة بها تبلغ 178 كيلو متر في الساعة، وهي تتوفر بسعر 59,290 ريال سعودي. سيارة إم جي 5 2022 في السعودية هذه السيارة المميزة تعتبر أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 حيث أنها تحتوي على 4 سلندرات.

والسعة الخاصة بخزان الوقود الموجود فيها يبلغ 45 لتر، ومحرك يعمل بقوة تبلغ 112 حصان.

والعزم الخاص بالدوران يبلغ 150 نيوتن، وهذا لكل متر، أما ناقل الحركة الخاص بالسيارة فهو يبلغ سي في تي.

والسرعة القصوى الخاصة بالسيارة تصل إلى 180 كيلو متر في الساعة.

كما يوجد بالسيارة خمسة مقاعد، وهي تحتوي على الكثير من الكماليات، كما يوجد بها غطاء عازل للحرارة والصوت.

وهي تحتوي على مقود أوتوماتيكي الضبط، ويضاف إليه افضل نظام فرامل مانع الانغلاق.

وهو يحتوي على دعامات للأمان بطرق خطيرة، كما أن سعرها يبدأ من 47,900 ريال سعودي، وهي تصل في نسختها الأعلى إلى 52,785 ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات برخص التراب ... أرخص أنواع السيارات الحديثة فى السعودية 2022 بمواصفات ومميزات جبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات برخص التراب … أرخص أنواع السيارات الحديثة فى السعودية 2022 بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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