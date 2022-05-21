نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتنم الفرصة واشتري ارخص سيارات مستعملة بالسعودية في المقال التالي

يريد الكثير من أبناء الشعب السعودي والوافدين المقمين داخل المملكة العربية السعودية الحصول على سيارة يمواصفات ممتازة ولكن أسعار السيارات الجديدة باهظة مما يتعارض مع دخل الأسرة المتوسطة ولكن اليوم سنقدم لكم أفضل أنواع السيارات المستعملة بجودة ومواصفات السيارة الجديدة وبأسعار تناسب الجميع. للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة موديل 2017: تأتي السيارة هيونداي إلنترا بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 70000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا موجودة في مدينة أبها.

اللون الخارجي للسيارة أحمر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة بها فتحة سقف ومكيف وفرش جلد ومرايات كهربائية وريموت كنترول.

السيارة بها نظام ذكي لركن السيارة ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانع للإنغلاق.

السيارة بها راديو وبلوتوث ومبدل أقراص ومدخل يو إس بي ومشغل إسطوانات.

السيارة هيونداي إلنترا موديل 2017 مستعملة بسعر 20000 ريال سعودي كما يمكنك تقسيطها بمقدم 2500 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة هيونداي إلنترا عن طريق الإتصال على الأرقام التالية:

0595233530 أو 00966595233530. للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2016: تأتي السيارة تويوتا كامري بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 147000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري موجودة في مدينة الخرج.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا كامري باذنجاني.

السيارة بها فتحة سقف ومكيف وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها نظام ذكي لركن السيارة ونظام الفرامل المانع للإنغلاق.

السيارة بها بلوتوث ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي ومشغل دي في دي وراديو كاست.

السيارة تويوتا كامري موديل 2016 بسعر 12000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة تويوتا كامري طريق الإتصال على الأرقام التالية:

0597268963 أو 00966597268963. للبيع سيارة كيا سبورتاج مستعملة موديل 2016: تأتي السيارة كيا سبورتاج بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 100000 كيلو متر.

اللون الخارجي لسيارة كيا سبورتاج أبيض.

السيارة كيا سبورتاج موجودة في مدينة القصيم.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سبورتاج البنزين.

السيارة كيا سبورتاج موديل 2016 مستعملة بسعر 25000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة كيا سبورتاج مستعملة عن طريق الإتصال على الرقم التالي:

00966592917473. عمر شويل - جدة اغتنم الفرصة واشتري ارخص سيارات مستعملة بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اغتنم الفرصة واشتري ارخص سيارات مستعملة بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.