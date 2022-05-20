نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات مستعملة للبيع في المملكة السعودية بالتقسيط بأسعار مخفضة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل سيارات مستعملة للبيع في المملكة السعودية بأسعار مخفضة 2022 ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية لكي يتمكنوا من معرفة كافة الأسعار والمواصفات والتفاصيل الخاصة بالسيارات المستعملة لكي يتمكنوا من اختيار أفضل أنواع السيارات بالامكانيات الجيدة بجانب أفضل أنواع السيارات التي يمكن الحصول عليها مع إمكانية التقسيط مع الدخل الشهري، لهذا سوف نوضح لكم من خلال القادمة أفضل أنواع السيارات المستعملة داخل المملكة السعودية ويمكنك شرائها.

أفضل سيارات مستعملة في المملكة

سيارات هيونداي اكسنت موديل 2013

هذه السيارة يوجد فيها العديد من المواصفات والمميزات الجيدة حيث تتميز باللون الأبيض وهذه السيارة يوجد فيها فتحة سقف وبلوتوث وتعمل بنظام الاتوماتيك بجانب وجود ناقل حركة أوتوماتيكي وتسير هذه السيارة عدد الكيلومترات إلى 190 ألف كيلو متر كما تتميز هذه السيارة 14 , 000 ريال سعودي ويمكنك أن تحصل على السيارة من خلال التقسيط ولكن يجب عليك أن تقوم بدفع 3 , 000 ريال سعودي وتقوم بالتقسيط لمدة 1000 ريال سعودي كل شهر.

سيارات تويوتا كورولا 2012

هذه السيارة تتميز باللون الأبيض ويوجد فيها العديد من المواصفات والامكانيات الكبيرة بجانب وجود ناقل حركة أوتوماتيكي وعدد الكيلومترات لهذه السيارة 300 , 000 كيلو متر وهذه السيارة داخل الأسواق السعودية 20 ألف ريال سعودي أفضل سيارات تويوتا مستعملة في المملكة

سيارات جي أم سي سوبر بأن موديل 2000

هذه السيارة يوجد فيها نقل حركة أوتوماتيكي وتتميز باللون الأبيض أما بالنسبة لعدد الكيلومترات المقطوع على هذه السيارة تصل إلى 300 , 000 كيلو متر وهذه السيارة تتواجد في مدينة جدة وسعر هذه السيارة داخل الأسواق 11 , 000 ريال سعودي أهم تحديثات سيارة في بي ان دبليو

سيارة جيب جراند شيروكي 2009

هذه السيارة تتواجد في مدينة الرياض ويوجد فيها ناقل حركة أتوماتيك وتتميز باللون الأصفر مع وجود استمارة الفحص الخاصة بالسيارة سارية المفعول وتقطع عدد الكيلومترات للسيارة إلى 421000 كيلو متر وسعر هذه السيارة داخل الأسواق 15.000 ريال سعودي سيارات مستعملة في المملكة السعودية

سيارات لكزس Es 350 موديل 2017

تتواجد هذه السيارة في مدينة تبوك وتتميز باللون الأسود ويوجد فيها ناقل حركة اوتوماتيك والعديد من الامكانيات المميزة وعدد الكيلومترات الخاص بالسيارة 180 , 000 كيلو متر هذه السيارة داخل الأسواق 18 ألف ريال سعودي ويمكنك الحصول على السيارة بالتقسيط ادفع مقدم 2000 ريال سعودي.