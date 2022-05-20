نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات عبد اللطيف جميل بدون مقدم بالتقسيط للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركات تمويل السيارات والبنوك السعودية هي الأفضل لك إذا كنت تريد أن تحصل على سيارة بسعر جيد وبأقساط شهرية ممتدة ومناسبة للراتب الشهري، فيمكنك أن تتقدم لطلب تمويل سيارة جديدة أو سيارة مستعملة إذا كنت تريد أن تمتلك سيارة خاصة بدون مقدم وبالتقسيط المريح، وهناك عروض سيارات لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بدفعات شهرية بسيطة لأفضل وأقوى السيارات الحديثة وهي أمان لك ولجميع أفراد عائلتك، وبها جميع الكماليات التي تحتاج إليها وموديلات عديدة.

عروض سيارات شركة عبد اللطيف جميل

تستمر عروض شركة عبد اللطيف جميل، وهي واحدة من أكبر الشركات في المملكة لعربية السعودية، قرض سيارة بدون فوائد للعاطلين عن العمل، والتي ت قدم باستمرار أكبر وأقوى عروض السيارات الجديدة والمستعملة بسعر مناسب وقوي، وتهدف للسعي لتقديم كل ما هو جديد ومميز للأفراد، تمويل للمتقاعدين بأقل راتب، وتقدم تمويل للسيارات الحديثة بالتقسيط المرن، وأيضا بأقل راتب سوف تتمكن من الحصول على سيارتك بكل راحة وأمان، والسيارات المستعملة بضمان ثلاث سنوات أو وفق الاتفاق بين العميل والشركة، وتتيح التمويل للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، وبشروط بسيطة سوف تحصل على سيارتك بسعر مميز ومنافس.

أنواع السيارات الموجودة في العروض

توفر شركة عبد اللطيف جميل عروض سيارات حديثة مثل السيارات هيونداي، وسيارات تويوتا، وسيارات جيلي، وكيا، وأم جي، سوزوكي، وهناك عروض متوفرة لكل شهر ومن أهمها أنك سوف تحصل على السيارة بأقساط مجانا للقسط الأول والقسط الثاني حسب العروض، سيارة مستعملة موديل 2020 بدون مقدم، وأيضا لا تحتاج إلى كفيل حيث أنه لا يوجد أي ضامن في حالة إذا كان السجل الائتماني جيد، وبدون أي رسوم إدارية والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهناك عروض سيارات جديدة موديل 2022 بأهم وأقوى المزايا التي تحتاج إليها.

شروط سيارات عبد اللطيف جميل

تستطيع أن تحصل على السيارات إذا كنت مواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة ولكن وفق الشروط المعلن عنها، وهي أن تكون موظف وعلى رأس العمل الحكومي لمدة شهر قبل طلب التمويل، سيارات جديدة لمحدودي الدخل بأقل راتب، وموظف خاص لمدة ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، أو متقاعد، وبراتب شهري لا يقل عن 3000 ريال، ويتم تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لذلك.

طريقة التقديم لعروض سيارات عبد اللطيف جميل

ستقم بتحضير الأوراق والمستندات المطلوبة من الهوية الوطنية أو صورة الإقامة، ورخصة القيادة وجميع الأوراق تكون صلاحيتها مفعولة، والعنوان وإثبات السكن وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، والدخول إلى عروض سيارات شركة عبد اللطيف جميل واختيار الموديل والسيارة المناسبة لك، وتعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة وتقديم الأوراق المطلوبة، وسوف يتم الموافقة على طلبك في الحال إذا كنت مستوفي كافة الشروط والمتطلبات، ويمكنك الاتصال على رقم شركة عبد اللطيف جميل 8002442211 لتحصل على تمويلك والاستفسار عن جميع العروض المتوفرة.