نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner مواصفاتها وسعرها في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner من أقوى سيارات الدفع الرباعي في المملكة السعودية، تتميز بمواصفات قياسية فيما يتعلق بالأمان والسلامة، لمحبي اقتناء السيارات الرياضية والعائلية التي تتمتع بمقصورة داخلية فاخرة، تتميز بمساحاتها ومزودة بوسائل الراحة والأمان للركاب، تتمتع السيارة بتصميم أنيق وفاخر من الخارج كما هو الحال من الداخل، أما فيما يتعلق بالموتور والإمكانيات الميكانيكية فهي تتمتع بموتور قوي بفئات مختلفة يناسب إحتياجات العملاء، وتتميز كسائر سيارات تويوتا بمجاراتها للطرق الوعرة بانسيابية وخفة، مما جعلها من السيارات التي تتمتع بثبات كامل وتحكم كامل للسائق في سرعة وثبات السيارة على الطرق المختلفة بما يحقق الأمان والسلامة للسائق والركاب طوال الرحلات والتنقلات ذات المدى القريب والبعيد.

تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner

تعتبر سيارة فورتشنر موديل عام 2022 من أقوى السيارات من حيث التصميم الخارجي، فهي مصممة بلمسات فاخرة وفخمة من الكروم تضفي لها طابع القوة والفخامة والعصرية، ولذلك فهي تتمتع بجاذبية خارقة، وذلك إلى جانب ارتفاعها عن الأرض بما يتناسب بمرونة مع الطرق بمنحنياتها وتقلباتها بسبب الطبيعة الجغرافية لطرق ومدن المملكة السعودية، بالإضافة إلى التصميم الفاخر للمقصورة الداخلية التي توفر مساحة كبيرة للركاب ووسائل الترفيه والأمان.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

تتعدد مواصفات السيارة وتختلف طبقًا لإختلاف فئاتها، بينما تشترك أغلبها في أنها جميعها تعمل بالدفع الخلفي سواء الدفع الرباعي أو الدفع الثنائي، بالإضافة إلى أن السيارة مدعومة بمحرك 4 اسطوانات سعة 2.7 لتر، والذي يولد قوة قصوى قدرها 164 حصان 5200 د.د، ويبلغ عزم الدوران 245 نيوتن.متر، إلى جانب أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بـ 6 سرعات مختلفة، في حين أن سعة خزان الوقود تبلغ 80 لتر، ومع بعض الفئات سوف تلاحظ اختلاف طفيف في بعض المواصفات وفقًا لطبيعة عمل المحرك، بينما تتشارك سيارات تويوتا جميعها المواصفات القياسية لوسائل الأمن والسلامة بما يصمن راحة وسلامة المستخدم.

سعر تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

تتنوع فئات السيارة فورتشنر لتصل حتى 6 فئات مختلفة متوفرة بالأسعار التالية: