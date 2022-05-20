سيارة سوناتا بأرخص سعر بالسعودية سيارات هيونداي سوناتا مستعملة للبيع

للبيع سيارة سوناتا بأرخص الأسعار بالسعودية سيارة هيونداي سوناتا مستعملة الأكثر مبيعا، يعتبر سوق السيارة بالمملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق على مستوى العالم في طرح السيارات الجديدة والمستعملة لكننا اليوم بصدد طرح أرخص أسعار لسيارة سوناتا من كبرى شركات هيونداي الكورية، والتي تعد ثاني أكبر شركة في كوريا الجنوبية، كما تعد سيارة هيونداي سوناتا من أشهر فئات سيارات سيدان التي تلقى قبول كبير بين المستهلكين لأنها ذات مميزات اقتصادية موفرة وتأخذ قيمة عالية مقابل سعر، حيث أن سيارة هيونداي تؤدي كل المهام اليومية اللازمة على أكمل وجه، فهي سيارة مناسبة لكل الأفراد.

سيارة سوناتا مستعملة للبيع بأقل سعر في السعودية

تعتبر سيارة هيونداي سوناتا من السيارات التي تعمل بمحرك قوي وعالي الأداء بكل اصداراتها وموديلاتها، والمظهر الخارجي للسيارة أنيق، وداخل السيارة مساحة كبيرة داخل المقصورة ولها تصميم مميز يلفت انتباهك من كل تقنياتها ومزاياها الكثيرة، لذا جئنا لكم بمجموعة من سيارات هيونداي سوناتا مستعملة للبيع سعر مقابل جودة.

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2012 Mid Option محرك 2.5 L

سيارة سوناتا إصدار 2012 للبيع في القصيم بجودة عالية وبسعر متوسط. لون السيارة الخارجي أحمر لامع. تعمل السيارة بنظام دفع أمامي، محركات قوية. شاشة تسجيل عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجل 240.000 ألف كيلو متر.

أهم مزايا ومواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2012

مكان تواجد السيارة سوناتا 2012 في القصيم.

سعة محرك السيارة يبلغ نحو 2500 CC.

ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

الوقود المستخدم بالسيارة البنزين.

مرايات السيارة كهربائية، سنتر لوك، مصابيح الضباب.

تحكم في ظروف الجو اوتوماتيك، جنوط السيارة من الالمونيوم.

سعر السيارة هيونداي سوناتا 12 ألف ريال سعودي.

سيارة سوناتا موديل 2012 مستعملة للبيع GL

للبيع سيارة هيونداي سوناتا بحالة ممتازة من داخل والخارج. بها نظام مستشعر اصطفاف نظام التحكم في الثبات. نظام تثبيت السرعة، نظام البقاء في المسار. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك نوع القير.

أهم مزايا ومواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2012