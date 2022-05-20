نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والتميز.. سيارة لادا نيفا Lada niva 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات عالمية واسعار خيالية في المقال التالي
من أفضل السيارات التي تواجدت في عام ٢٠٢٢ في السعودية لقد قامت الشركة بفتح باب الحجز للقيام بحجز هذه السيارة والتي تكون من أفضل السيارات على الاطلاق وذلك بفضل شكلها المميز إلى سعرها المناسب ونجد أنها تتسم بالقوة إلى جانب أنها يمكن قيادتها في أصعب الطرق دون أي مشاكل وأصبحت لادا نيفا يطلق عليها وحش القوة في عام ٢٠٢٢ وتتميز بقوة الموتور الخاص بها إلى جانب أنها تحتوي على أضواء قوية جدا من النوع الليد وتتميز المقاعد بأنها جيدة الصنع ويشعر من يجلس عليها بالراحة ونجد أنها من السيارات التي يمكن قيادتها بسهولة وتحتوي على ناقل يدوي يوجد به ٥ سرعات وقوة المحرك تبلغ ٨٣ حصان وسوف نتحدث عن أهم مميزاتها إلى جانب التعرف على سعرها من خلال هذا المقال.
مميزات سيارة لادا نيفا
لقد انتشرت تلك السيارة انتشارا سريعا فهي من أهم السيارات الموجودة في السعودية وعرفت بأنها سيارة الأحلام ويكون سعرها متناسب جدا مع مميزاتها وسوف نوضح تلك المميزات من خلال النقاط التالية..
- يوجد بها عزم دوران يحتوي على ١٢٥ نيوتن لكل متر.
- تتميز بقوتها التي ليس لها مثيل إلى جانب سهولتها في القيادة.
- يوجد بها أقفال أمامية وخلفية وتتميز بالمتانة.
يعرف شكل سيارة لادا نيفا أنها من أفضل السيارات من حيث السعر.
- عند قيادتها يشعر السائق بأنها يركب مركبة فضائية وليست مجرد سيارة عادية.
- يتميز المحرك بقوته العالية التي تبلغ ٨٣ حصان.
- يوجد لوح في السيارة ويكون ضوئي.
- تتميز بنوعية الجلد الجيدة أثناء القيادة.
سعر سيارة لادا نيفيا
لقد تميز شكل السيارة بأنه من الأشكال المميزة والوانها جذابة جدا اشتهرت بشكل كبير جدا وهي بالنسبة للكثير تكون سيارة الأحلام وإلى جانب بأنها قوية جدا وصالحة للطرق الصعبة وسوف نوضح سعرها من خلال النقاط التالية..
- سعر السيارة للنسخة السابقة لعام ٢٠٢٢ حوالي ٦٣٢ ريال سعودي.
- يكون سعر السيارة في السعودية لم يتم تحديده حتى الأن لعام ٢٠٢٢ حيث لم تعلن الشركة المصنعة للسيارة سعرها حتى الآن.
- يكون سعرها في امريكا بحوالي ٨٠٠٠ دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفخامة والتميز.. سيارة لادا نيفا Lada niva 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات عالمية واسعار خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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