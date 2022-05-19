سيارة نيسان مستعملة بالسعودية عروض مميزة بأرخص الأسعار سيارات معتمدة

بأقل الأسعار سيارات نيسان مستعملة بالسعودية، تعتبر سيارات نيسان من أقل أنواع السيارات المستعملة في السعر داخل المملكة العربية السعودية، كما أن لتلك السيارة شهرة وسيط واسع داخل أرجاء المملكة، حيث تعتبر سيارة نيسان من سيارات اليابانية وتتربع على مركز الرابع في طرازها الشهير والتي شهدت العام الحالي نسبة مبيعات كبيرة بلغت نحو 12.841 ألف سيارة موديل 2022، ولكن مع ارتفاع أسعار السيارات الكبير يأتي دور سوق سيارات مستعملة داخل المملكة وقد شهد أيضا نسبة كبيرة من المبيعات ارتفعت عن العام الماضي، لذا جمعنا لكم مجموعة من سيارات نيسان صني المستعملة المعتمدة بأقل الأسعار وجودة عالية للسيارة من داخل والخارج.

سيارة نيسان مستعملة بالسعودية بسعر 15 ألف ريال وأقل

لماذا تثق وتشتري سيارة نيسان تعتبر من السيارات السيدان الاعتمادية التي نادرا ما أن تتلف أو يحدث لها أعطال متكررة فهي سيارة تمتاز بكفاءة وقدرة عالية وجودة في التصنيع مما يعطيها ميزة إيجابية عند مقارنتها مع سيارات أخرى.

سيارة نيسان تيدا للبيع مستعملة موديل 2006 في جدة

للبيع في كبرى مواقع بيع وشراء السيارات سيارة نيسان تيدا إصدار عام 2006. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك مميز نوع القير. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة تبلغ نحو 270.000 ألف كيلو متر.

أهم مزايا ومواصفات سيارة نيسان تيدا 2006

مكان بيع السيارة في مدينة جدة بالرحاب. لون السيارة الخارجي ذهبي غامق. نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين. محرك السيارة يعمل بقوة 1598 CC. نوع الدفع للسيارة دفع أمامي قيادة. مميزات السيارة تكييف هواء، مشغل اسطوانات. سنتر لوك، مرايات كهربائية، راديو. نوافذ كهربائية، عجلة القيادة معززة آليا. سعر السيارة كاش بدون تقسيط 11 ألف ريال سعودي.

سيارة نيسان صني إصدار عام 2010 للبيع مستعملة

للبيع عبر مواقع بيع وشراء السيارات سيارة نيسان صني موديل 2010. حالة السيارة مستعملة ممتازة من داخل والخارج بدون حوادث. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

أهم مزايا ومواصفات سيارة نيسان صني 2010