أسعار كيا سبورتاج 2023 جميع الفئات ضمن أحدث عروض كيا الجبر، نقدم لكم اليوم آخر تحديث حول أسعار فئات كيا سبورتاج موديل 2023 والتي طُرحت ب 7 فئات مختلفة لدي كيا الجبر، حيث توفرت الفئة الأولى LX الآن بسعر 95 ألف و448 ريال مع إمكانية تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 1770 ريال. تأتي تلك الفئة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي يولد قوة 159 حصان، السيارة تدعم نظام الدفع الثنائي مع ناقل أوتوماتيكي للحركة، تتميز السيارة بحساسات خلفية، أنوار نهارية، إضاءات ليد بالكامل، جنوط مقاس 17 إنش، نظام التحذير في المناطق العمياء، عدد 2 وسائد هوائية، تقنية دعم المكابح، نظام المساعدة في المرتفعات. كما تتميز بمقاعد مخمل ومكيف يدوي مع إمكانية فتح السيارة بالريموت، نظام تثبيت سرعة، شاشة عدادات، تحكم من المقود وغيرها من التجهيزات.

أسعار فئات كيا سبورتاج 2023

وتوفرت الفئة الثانية من سبورتاج 2023 بسعر 101 ألف و888 ريال مع إمكانية التقسيط بقيمة 1890 ريال شهريا، تأتي تلك الفئة بنفس محرك الفئة الأولى وتتفق معها في المواصفات الداخلية والخارجية بالكامل، ولكنها تتفوق بكونها تدعم نظام الدفع الرباعي للعجلات. كما توفرت الفئة الثالثة ضمن عروض كيا الجبر بسعر 105 الف و913 ريال مع إمكانية التقسيط بمبلغ 1964 ريال، وتأتي تلك الفئة بمحرك دفع رباعي سعة 4 سلندر 1600 سي سي يولد قوة 180 حصان، وهو أكثر توفيراً بمعدل 16.1 كيلو متر لكل لتر، كما تتفق تلك الفئة مع الفئات السابقة من حيث المواصفات الداخلية والخارجية.

وبلغ سعر الفئة الرابعة LX2 من كيا سبورتاج 2023 الآن 115 الف و 688 ريال مع إمكانية التقسيط بمبلغ 2146 ريال، وهي تأتي بنفس محرك الفئة الثالثة ولكنها تتفوق في عديد من التجهيزات، من ضمنها وجود كاميرا خلفية، أنوار ضبابية، مسّاحات مطر اوتوماتيكية وشاشة ترفيه، نظام أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، زر تشغيل المحرك، مرأة داخلية تعتيم آلي. أما الفئة الخامسة سبورتاج IX الجديدة فقد بلغ سعرها 134 ألف و548 ريال مع إمكانية التقسيط بمبلغ 2495 ريال، وهي تأتي بنفس محرك الفئتين الرابعة والثالثة ولكنها تتفوق على تجهيزات الفئة الرابعة في وجود حساسات أمامية، عدد 6 وسائد هوائية، جنوط مقاس 19 إنش، مكيف اوتوماتيك، فتحة سقف بانوراما ومقاعد جلد.

عروض سبورتاج 2023 كيا الجبر

أما بالنسبة للفئة السادسة IX 2 فقد بلغ سعرها 150 الف و648 ريال ضمن عروض كيا الجبر مع إمكانية التقسيط بمبلغ 2794 ريال، وهي تأتي بنفس محرك الفئة السابقة ولكنها تتفوق عليها بإمكانية تشغيل السيارة عن بعد، إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية، نظام التحذير من مغادرة المسار، نظام مانع للاصطدام، تبريد المقاعد، مسّاحات مطر أوتوماتيكية، تدفئة المقاعد بالإضافة إلى إمكانية التحكم الكهربائي في المقاعد. وتوفرت الفئة السابعة والأخيرة كيا سبورتاج SX موديل 2023 بسعر 158 الف و698 ريال مع إمكانية التقسيط بمبلغ 2943 ريال، وهي أيضاً بنفس المحرك السابق مع إضافة صندوق خلفي كهربائي وعدة مزايا أخرى.