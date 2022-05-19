نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض رهيب على سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 ليصل لأكثر من 13% في السعودية بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفاض رهيب على سعر سيارة تويوتا كورولا كروس ، سيارة تويوتا كورولا كروس من السيارات التي حققت نجاح واسع على الرغم من المنافسة الكبيرة بين الفئة من تلك السيارة وأنواع عدة من السيارات ذات العلامات الأخرى، مما جعل الشركة اليابانية بأن تتخذ قرار بتوفير الكثير من سيارات كروس أوفر بعد أن لاحظ الإقبال الكبير عليها.

كما كانت شركة تويوتا اليابانية أعلنت عن انطلاق سيارة تويوتا كورولا كروس أوفر 2021 الجديدة بالمرة الأولى في تايلاند بيوليو الماضي، وهذا جعلها تحصل على الكثير من الردود الإيجابية من المستهلكين بما متعلق بالتصميم الداخلي والخارجي والمواصفات الحديثة التي تمتلكها السيارة.

انخفاض رهيب على سعر سيارة تويوتا كورولا كروس

يبدو أن السيارة تكون من الطراز الحديث الأكبر من كورولا هاتشباك مما يعمل على توفير مساحة كبيرة للأمتعة والركاب، كما أنها تأتي بموديلين البنزين والهجين لكي تلبي السيارة جميع الأذواق ومن أبرز المواصفات التالي:

تأتي السيارة بمحرك بنزين تبلغ سعته 1.8 لتر وبقوة 98 حصان وقوة عزم الدوران 175 نيوتن متر.

كما أن الفئة الأخرى منها متوفرة بمحرك هجين سعة 1.8 لتر وبقوة 98 حصان وقوة عزم الدوران بحد أقصى 142 نيوتن متر.

بالإضافة إلى وجود محرك كهربائي يقوم بتوليد قوة 72 حصان وقوة عزم دوران 163 نيوتن متر.

السيارة ذات مساحة واسعة يمكنها أن تتسع إلى 5 ركاب بجانب ميزة طي المقاعد الخلفية لكي تستطيع أن تتحمل العديد من الأمتعة.

تتميز السيارة بتصميم هجوم ويوجد بها كشافات ليدبالإضافة إلى الشبكة السوداء الأمامية الضخمة.

يبلغ طول السيارة 4 متر و46 سم وارتفاع 1 متر و620 سم وقاعدة عجلات يصل طولها 2 متر و640 سم.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2021

لاحظنا في الفترة الأخيرة الانخفاض الكبير على سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 لكي يبلغ الانخفاض إلى أكثر من 13% من خلال شركة عبد اللطيف جميل خصم يصل إلى 13000 ريال سعودي.

يتم توفير السيارة من ضمن العروض والتخفيضات التي تقدمها معارض وشركات عبد اللطيف جميل الوكيل الرسمي للسيارات اليابانية في المملكة العربية السعودية، حيث تم تقديمها بسعر 87000 و 100 ريال سعودي والسعر شامل قيمة الضريبة المضافة.