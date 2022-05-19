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عمر شويل - جدة سيارات للتنازل لدواعي السفر والدراسة بأقل قسط شهري، تتوفر للتقبيل سيارة كيا سيراتو موديل 2019 فئة فل كامل، ماكينة اربعة سلندر حجم 1600 سي سي تولد قوة 126 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك وعدادها مائة ألف كيلو متر. تتميز تجهيزات السيارة بحساسات خلفية، ليد، جنوط مقاس 16 إنش، سنترلوك، نوافذ كهربائية، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، 4 مكبرات الصوت، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح، مقاعد مخمل. السيارة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر والتقبيل عن طريق الجبر للتمويل بقسط شهري 1300 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 32 قسط ومتبقي 40 قسط بدون دفعة أخيرة، أما سعر الكاش لمن يرغب في السداد المبكر فهو 51500 ريال.

سيارات للتنازل بأقل قسط لدواعي السفر

متوفر للتقبيل في الرياض سيارة كيا اوبتيما K5 موديل 2021، ماكينة اربعة سلندر حجم 2500 سي سي تولد قوة 194 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك وعدادها تسعة وعشرين ألف كيلو متر. يوجد حماية بضمان وعازل حراري ونانو سراميك، تتميز مواصفات السيارة بحساسات خلفية، مُثبت سرعة، مقاعد مخمل، مكيف يدوي، ليد، جنوط مقاس 17 إنش، فتح السيارة بالريموت، زجاج كهرباء، تحكم من المقود، مرايا جانبية كهربائية، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، شاشة ترفيه، كاميرا خلفية. تم سداد دفعة أولى قيمتها 9000 ريال والسيارة تتوفر للتنازل تقسيط لغرض السفر مقابل 8000 ريال، قيمة الدفعة الأخيرة 27 ألف وإجمالي المبلغ المتبقي 90 ألف ريال.

توفرت تويوتا كامري موديل 2021 فئة فل كامل للتقبيل لظروف السفر على بنك الرياض، ماكينة ستة سلندر حجم 3500 سي سي تولد قوة 297 حصان، الجيربوكس أوتوماتيكي تبترونيك وعدادها 13 الف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية وأمامية، مقاعد جلد احمر، كاميرا خلفية، إضاءات ليد، جنوط مقاس 18 إنش، نظام تثبيت سرعة، تحكم كهربائي بالمقاعد، ظام تحذير مغادرة المسار، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، مكيف أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الاغراض، اتصال يو اس بي، بلوتوث، ابل كار بلاي، 6 مكبرات الصوت، شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه وفتحة سقف. السيارة للتنازل مقابل 7 آلاف ريال وقيمة القسط الشهري 2400 ريال.

سيارات مستعملة للتنازل تقسيط

توفرت أيضاً ام جي جي تي موديل 2022 فئة فل كامل للتنازل لظروف الخروج من المملكة، ماكينة اربعة سلندر حجم 1500 سي سي تولد قوة 173 حصان، الجيربوكس أوتوماتيكي وعدادها 7 آلاف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا 360 درجة، إضاءات ليد، ، تحكم دريكسون، مقاعد جلد رياضية مع تحكم كهربائي، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، جنوط مقاس 17 إنش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، أبل كار بلاي وأندرويد أوتو + 6 مكبرات الصوت، شاشة ترفيه وفتحة سقف. السيارة للتنازل بدون مقابل للمالك لكن هناك رسوم لدى شركة تمويل للتأجير، قيمة القسط الشهري 1834 ريال مدفوع منها قسطين ومتبقي 58 قسط.