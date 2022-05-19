نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر BMW الفئة الثالثة 2023 وشكل سيارة السيدان الفاخرة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر BMW الفئة الثالثة 2023 ، كشفت شركة بي ام دبليو البافارية عن سيارات فئتها الثالثة لعام 2023 التي تم تجديدها بشكل رسمي وذلك بعد تسريب صور السيارة، لكي تعلن بتلك السيارة تجديد المنافسة، وتلك المرة ستكون ضد مرسيدس C Class 2022 ، وسيارة اودي A4 2022، حيث تسعى سيارة 2023 فيس لفت المُحدثة من بي ام دبليو لكي تحافظ على قدرتها التنافسية ضمن فئات السيارات السيدان الرياضية، حيث حصلت السيارة على بعض التغييرات في تصميمها الخارجي يقابل هذا تحديث داخلي كبير وللمزيد من المعلومات حول السيارة وشكلها وسعرها المتوقع فتابعونا.

مواصفات وسعر BMW الفئة الثالثة 2023

سيارة BMW في تحديثها الخارجي تحتوي على شكل سيارات الفئة الثالثة 2023 من بي ام دبليو. والتصميم شكلة يبدو متحفظ إلى حدٍ ما لأي شخص. حيث أنك لن تجد المصابيح الأمامية المنقسمة. أو الشبك الضخم مثل سيارات بي ام دبليو 2023 العديدة مثل : سيارة بي ام دبليو X7 2023. و BMW الفئة السابعة 2023 الجديدة بالكامل. ولكن من الإضافات أنه تم زيادة حجم الشبك السفلي على واجهة السيارة.

كما أعيد تصميم مواصفات وسعر BMW الفئة الثالثة 2023 من حيث :

فتحات التهوية عند زاوية الصدام الأمامي. لكي تصبح الفتحات على شكل حرف L مميز.

انعكاس الفتحات مع أضواء LED للمصابيح الأمامية الجديدة.

كذلك اختفاء الشقوق الموجودة في جزء العدسات السفلي مع تقليل خطوط الهيكل الحادة.

كما أنه أصبح الشبك الأمامي الرأسي أعرض وهو الذي يحمل هوية التصميم الكلوي من BMW.

ونتيجة الإضافات الإجمالية هي شكل أجمل في بي ام دبليو 2023 الفئة الثالثة بالمقارنة مع الطراز السابق .

بي ام دبليو 2023 والمواصفات الخارجية

ونصل في 2023 bmw i3 إلى الخلف حيث :

سوف تجد تصميم يشابه الموديل السابق على الرغم من أنه أقل دراماتيكية.

تحتفظ سيارة 2023 بشكل المصابيح الخلفية العامة ولكنها أرق بشكل قليل.

تضم واجهة السيارة الخلفية التي تم إعادة تصميمها مع المزيد من الأشكال على مظهر حرف L مع عاكسات باتجاه رأسي مثبتة في علب سوداء.

تتناقص العاكسات إلى الأسفل وتلتقي في القاعدة مع منفذ عادم على كل جانب.

التحديثات الكبيرة على مواصفات وسعر BMW الفئة الثالثة 2023 كانت خاصة بمقصورتها الداخلية وهي :

بي ام دبليو شاشة منحنية ضخمة تمتزج بسلاسة مع لوحة العدادات في شاشة المعلومات والترفيه المركزية.

كما من مواصفات وسعر BMW الفئة الثالثة 2023 أن السائق يحصل على 12.3 إنش من المعلومات الرقمية لكي يحصلوا على معلومات حيوية عبر لوحة العداد.

أن السائق يحصل على 12.3 إنش من المعلومات الرقمية لكي يحصلوا على معلومات حيوية عبر لوحة العداد. كذلك هناك شاشة 14.9 إنش في المنتصف لنظام الترفيه والمعلومات.

كما تطلبت قمرة القيادة الزجاجية تغيير في لوحة العدادات المركزية.حيث ستجد فتحات تهوية أقل ووظائف تحكم في المناخ تم تغيير موقعها.

مع الانتقال إلى الكونسول الوسطي ، فتم استبدال مقبض قير السيارة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات برافعة تبديل أصغر بكثير.

اللمسات الخارجية تشمل الدائرية الخاصة على الطراز القديم من قسم BMW Motorsport على غطاء المحرك والجذع بالإضافة لأغطية الإطارات لموديلات M340i 2023 وذلك احتفالاً بالذكرى الخمسين على BMW M .

BMW 3 Series مواصفات

تأتي BMW 3 Series مواصفات مع التكنولوجيا وبالتحديد :

نظام iDrive الخاص بسيارات السيدان الذي يعمل الآن بنظام التشغيل 8.

كما تقول BMW أن شكل الرسومات والقائمة يشتمل على مظهر يشبه الهاتف الذكي وهذا يعني مزيد من السلاسة في التعامل.

مواصفات وسعر BMW الفئة الثالثة 2023 بمزيد من خدمات السيارة التكنولوجية التي تستجيب لها من خلال الأوامر الصوتية.

بمزيد من خدمات السيارة التكنولوجية التي تستجيب لها من خلال الأوامر الصوتية. بالإضافة إلى المزيد من المميزات الرقمية بما في ذلك نظام الملاحة والخرائط في BMW .

. كما أن النظام قياسي في جميع طرازات 2023 3 Series كما يتوفر اتصال 5G ويصل إلى 10 أجهزة رقمية قادرة على الاتصال به واستخدامه.

BMW Series 3 سعر

قبل أن نتحدث عن BMW أسعار فيجب أن نتحدث عن المحرك الرائع للسيارة حيث أن سيارة بي ام دبليو 330i 2023 القياسية تعتمد على :

محرك 4 سلندر.

كما أنه بسعة لترين تيربو بقوة 225 حصان.

مواصفات وسعر BMW الفئة الثالثة 2023 نسخة البلج ان هايبرد تحصل على دعم من محرك كهرباء.

نسخة البلج ان هايبرد تحصل على دعم من محرك كهرباء. يتم شحن المحرك بمقبس لكي تبلغ قوته مع محرك 4 سلندر بسعة لترين تيربو 288 حصان .

وسيارة بي ام دبليو M340i 2023 تعتمد على محرك 6 سلندر خطي بسعة ثلاث لترات بقوة 382 حصان.

تعتمد على محرك 6 سلندر خطي بسعة ثلاث لترات بقوة 382 حصان. جدير بالذكر أنه تتوفر سيارتي M340i و 330e بنظام الدفع الرباعي xDrive من BMW.

أما بالنسبة لــ مواصفات وسعر BMW الفئة الثالثة 2023 فتنقسم الأقاويل فهناك من يقول أنه لم تعلن الشركة البافارية حالياً عن سعر بي ام دبليو. وهناك بعض الأقاويل والأخبار والمواقع التي تقول أن تقديم السيارة سيكون في يوليو بأسعار تبدأ من 56.000 دولار.