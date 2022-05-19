نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سيارة بدون فوائد لمن بدون وظيفة يصل حتى 300 ألف ريال بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الشباب الخريجين الجدد يبحثون عن عمل ما يساعدهم على المعيشة وتحقيق الذات، ويلجأ الكثير منهم إلى العمل الحر حتى يقم كل فرد منهم بالعمل بالمهنة التي يمتهنها ويريد العمل بها، وهناك بعض البنوك التي قامت بتوفير المساعدة للعاطلين ولمن بدون وظيفة وللموظفين أيضاً الذي يحصلون على دخل شهري بسيط، وتلك البنوك ساعدت البعض منهم في الحصول على قرض مالي ويتم سداده بأقساط شهرية بسيطة لسهولة الحياة والعمل لمن بدون وظيفة ويحتاج للعمل الحر حتى يتمكن من تأسيس منزله ومساعدته في تحقيق أحلامه وامتلاك سيارة يعمل بها ويجني من خلالها الدخل الشهري الذي يريده ويدخر من خلاله، وهناك مزايا كثيرة لمن يحصل على تمويل السيارة.

قرض سيارة بدون فوائد لمن بدون وظيفة

ستتمكن من الحصول على مبلغ مالي يصل حتى 300 ألف ريال لتمويل سيارة بفترة سداد تصل حتى 60 شهر، سيارات لمحدودي الدخل، والتمويل بدون فوائد ويصلح للعاطلين عن العمل من الرجال والنساء وأيضا الموظفين والعاملين بالوظائف الحكومي والخاص، ويتم السداد كل شهر بمبلغ مالي مناسب للجميع، شروط تمويل السيارات للعاطلين عن العمل، ويتم الاتفاق عليه من قبل البنك والعميل، ويتم تحويل المبلغ للعميل من خلال الحساب الخاص به إلكترونياً، ولكن بعدما يتم خصم الرسوم الإدارية وهي ثابته 4000 ريال فقط من قيمة المبلغ التمويلي قبل تحويله للعميل، ولكن هناك شروط بسيطة يجب أن تقم بالموافقة عليه وتقدم الأوراق المطلوبة حتى تحصل على التمويل للعمل الحر.

شروط قرض العاطلين عن العمل

حتى تحصل على القرض يجب أن يكون هناك ضامن لك إذا كنت بدون وظيفة، ويكون ملتزم بجميع الشروط والالتزامات المطلوبة حتى تحصل على التمويل بإجراءات ميسرة، فهو سوف يكون الضامن لك في حالة التأخر بالسداد أو التعثر ويقم بدفع جميع الأقساط المتأخرة إذا لزم الأمر، قرض للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، ومن الشروط أيضا أنه على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية أو سعودية ويقدم بتقديم وثيقة العمل الحر، وحساب بنكي خاص باسمه، والعمر لا يقل عن 18 عاما حتى 65 عاما، ويقدم ضمان للتمويل، وللموظف إذا أراد أن يحصل على التمويل يشترط أن يكون الراتب الشهري لا يزيد عن 20 ألف ريال، ويجب عليه أنه لا يوجد أي مخالفات مرورية مع تقديم رخصة قيادة تكون سارية المفعول، والسجل الائتماني نظيف.

طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر

الوثيقة من أهم الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل على تمويل السيارات عبر بنك التنمية الاجتماعية والذي يعد من أهم وأقوى البنوك السعودية الذي يقدم الحلول والخدمات المجانية لمساعدة جميع المواطنين والمواطنات للرقي بالاقتصاد بالمملكة، وزيادة الدخل الشهري للعملاء لبناء مستقبل باهر، وسوف تحصل على الوثيقة من خلال منصة العمل الحر وهي تصدر مجانا وبدون أي رسوم أو متطلبات، ومن خلالها سيكون لك حساب بنكي خاص باسمك إلكترونيا.

طريقة التقديم لطلب تمويل السيارة

يمكنك التقديم لطلب تمويل سيارة للعاطلين عن العمل والموظفين بالشروط المطلوبة وتقديم المستندات من الهوية الوطنية و رخصة القيادة ورقم حساب الآيبان ورقم الهاتف المسجل بأبشر وتعبئة نموذج طلب التمويل من خلال بنك التنمية الاجتماعية وإرسال كافة المستندات والأوراق للبنك وسوف يتم التأكد من الأهلية والموافقة على طلبك، وكما هو متاح لك الاتصال على رقم خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية 920008002 لتحصل على المزيد من المعلومات.